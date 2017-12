Unkarilaisohjaajan Berlinale-voittaja rinnastaa ihmisten ja eläinten pariutumisen

Antti Selkokari

Elokuva voi olla romanttinen ja vähän komediakin olematta silti tyypillisin tapaus. Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnon viime helmikuussa voittanut Kosketuksissa näyttää kahden sielultaan kolhiintuneen ihmisen ensitapaamisen unessa, jossa he uneksivat olevansa kaksi metsässä kohtaavaa saksanhirveä.

Ikääntyvä Endre (Géza Morcsányi) on töissä teurastamon talousjohtajana. Hän on jurohko omissa oloissaan viihtyvä käsipuoli mies. Hän arvostaa kuivaa, sarkastista huumoria.

Hän ei ehkä sittenkään ole niin etäällä alaisistaan kuin luulee, koska tulee kiinnittäneeksi huomiota teurastamon uuteen laadunvalvojaan; Maria (Alexandra Borbély) on sosiaalisesti kömpelö ja ujo nuori nainen.

Hyisen viileä, kalvakka Maria ei miespuolisten kollegoiden pörhistelystä innostu, eihän hän siedä pienintäkään koskettamista.

Maria ja Endre tajuavat vierailevansa toistensa unissa, kun joutuvat kertomaan unistaan psykologille työpaikallaan tehtävän rikostutkinnan yhteydessä.

Herkkäpiirteinen tarina

Elokuva on paljon helpompi ja selkeämpi, kuin miltä se kuulostaa. Taitavan herkkäpiirteisesti kerrottu tarina samaa unta näkevistä ihmisistä kauhaisee voimaa piilotajunnan symboleista ja toimii samalla välittömyydellä, millä unia nähdessään ymmärtää niiden tarkoituksen heti. Unkarilaisohjaaja Ildikó Enyedi sukeltaa arkailematta ihmistajunnan siihen kerrokseen, missä vaistonvaraisuus ja symbolit hallitsevat vahvemmin kuin realistinen arkijärki.

Silloin, kun suhteen syveneminen seksuaalisuuden suuntaan näyttää todennäköisimmältä, elokuva yllättää hylkäämällä tavanomaisuudessaan tympeimmän vaihtoehdon ihmisten sisäisen elämän hyväksi. Elokuva on varsin tyylipuhdas tutkielma dikotomiasta.

Täynnä symbolitason askaroitavaa

Jo elokuvan kansainvälisten festivaaliesitysten yhteydessä käytetty nimi On Body and Soul eli ruumiista ja sielusta kertoo, että lihallisuuden ja henkisyyden sekä yhtäältä eläimellisyyden ja ihmismäisyyden asetelma on esillä. Teurastamoa sopivampaa tapahtumapaikkaa ei voisi tällaiselle tarinalle ollakaan.

Elokuva kuvaa pohjimmiltaan yhteyden saavuttamista ja sen vaikeutta, koska pelot, herkkyys ja häpeä vaivaavat ihmisiä niin voimakkaasti. Oleellista on, että elokuvan päähenkilöiden ympäristö on täynnä ihmisiä, joiden brutaali epäinhimillisyys ehkäisee päähenkilöiden pyrkimyksiä päästä toistensa yhteyteen.

Elokuva on täynnä kaikenlaista symbolitason askaroitavaa älykkäille, jos kohta tunteellisillekin katsojille. Vastakohtien ja vastinparien kautta toimiva kerronta pitää esillä ihmisten ja eläinten perustavaa erilaisuutta, joka onkin lähempänä samanlaisuutta kuin voisi arvatakaan.