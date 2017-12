Ulkomaalaiset fanit matkustivat jopa tuhansia kilometrejä nähdäkseen HIMin jäähyväiskeikan Tampereella: "Tämä on lapsuuden loppu"

Tiina Ellilä Aamulehti

Jav Navarro, 26, matkusti Meksikosta asti Tampereelle nähdäkseen HIMin jäähyväiskeikan.

–HIMillä on loistavaa skeittausmusiikkia. Musiikki sopii täydellisesti persoonaani, Navarro sanoo ja pumppaa kohti sydäntään. Skeittausta harrastava Navarro tutustui HIMin musiikkiin elämänsä puolivälissä eli 13-vuotiaana.

–HIMin musiikki piristää minua. Lyriikat ovat surullisia, mutta esimerkiksi kitaransoitto iloista – siitä syntyy hyvä tasapaino.

Valokuvaaja Navarro aikoo vielä kuvata Tampereella esimerkiksi kirkkoja – ja matkaa sitten Helsinkiin. Kaikkiaan hän viihtyy Suomessa reilu kaksi viikkoa.

Ensimmäinen ja viimeinen keikka

–Meille HIM merkitsee lapsuutta. Olemme alkaneet kuunnella sitä 12–13-vuotiaina, sanovat Tampereelle keikkapäivänä lentäneet latvialaiset Karolina Stankevičvūte ja Aurelijā Kukešaite.

–On sydäntäsärkevää, että he lopettavat. Näemme HIMin nyt ensimmäistä ja viimeistä kertaa. HIM on esiintynyt myös Latviassa, mutta emme silloin päässeet katsomaan.

Stankevičvūte sanoo, että HIMin lopettaminen merkitsee lapsuuden loppua.

–Nyt minun on sitten oltava vihdoin aikuinen, enkä tykkää siitä kyllä yhtään. Tunteet ovat nyt hyvin sekavat, hän sanoo pilke silmäkulmassaan.

"HIM pelasti elämäni"

Izzy Speed, Hannah Gore ja Charmaine Willoughby lensivät Britanniasta Nääsvilleen nähdäkseen 26-vuotiaan kulttibändin. Willoughby sanoo – ei sen enempää eikä vähempää – kuin että HIM on pelastanut hänen elämänsä.

–HIM pelasti elämäni 12 vuotta sitten. Olin silloin tosi masentunut. HIM oli se juttu, joka potki minua eteenpäin ja sai minut jatkamaan. Siksi otin tämän tatuoinnin, hän sanoo ja näyttää käsivarttaan, jossa ovat taidolla tatuoidut Ville Valon kasvot.

–HIMin kappaleet tuovat eri ihmisillä pintaan erilaisia tunteita. Minulle ne tuovat mieleen muistoja elämän varrelta. Ne muistot ovat kuin ystäviä, Willoughby kertoo. HIMin musiikki on tuonut hänelle lohtua ja turvaa.

Speedille ja Gorelle, bestiksille, HIM merkitsee yhteisöllisyyttä. He ovat HIMin keikalla nyt 13. kertaa, ja keikoilla tapaa aina samoja ihmisiä.

–Kun näkee jollakulla heartagramin, tietää heti, että hänen kanssaan tulee toimeen – heti on jotakin yhteistä. Minulle HIM merkitsee yhteisöllisyyttä, sanoo innostunut Gore, joka on kuunnellut HIMiä jo seitsemänvuotiaasta asti, aluksi isän cd:ltä.

Speed ja Gore tapasivat Tampereella myös Willoughbyn, ja nyt kolmikolla juttu luisti jo lupsakkaasti.

"HIM kasvattaa työtehoa"

–HIM tuo mieleen nuoruuden, joka meni sen musiikkia kuunnellessa, sanovat vantaalainen Noora Mikkonen ja Suomea ristiin rastiin kolunnut, Tampereelle helmikuussa muuttanut Laura Linnavirta.

Linnavirta on fanittanut HIMiä jo kymmenen vuotta, ja nyt jäähyväiskeikka sai hänet aktivoitumaan Tampereen-matkalle.

–Edelleen kuuntelemme HIMiä, nykyään töissä kuulokkeista. HIMin musiikki kasvattaa työtehoa, kaksikko sanoo. Eniten he tykkäävät yhtyeen vanhasta tuotannosta.

