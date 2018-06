Tuure Boeliuksen yllättävä aluevaltaus – Mukana tuttuja kasvoja

Raili Roth Aamulehti

Uuden päivän kesätauon katkaisee spin off -nettisarja Mä voin selittää kaiken. Televisiosarjasta tutut hahmot ovat yhtäkkiä keskellä villiä illanviettoa. Spin off -sarja on suunnattu yläaste- ja lukioikäisille nuorille.

Kotibileet taikoo pystyyn mystinen Myrsky, jota esittää tubettaja Tuure Boelius. 17-vuotias Boelius on aiemmin julkaissut musiikkia ja esiintynyt teatterissa.

Kaisla (Eeva Rajakangas) suunnittelee romanttista iltaa Iiron (Miro Puranen) kanssa. Mustasukkainen Pyry (Toni Nikka) on päättänyt sotkea siskonsa suunnitelmat ja järjestää kotibileet. Juhliin ilmestyy kuokkimaan mystinen Myrsky bilelaumoineen.

Booli virtaa, suhteet risteilevät ja talo on pian ylösalaisin. Kun talon omistaja Tero (Lari Halme) lopulta palaa kotiin, alkavat selvittelyt: Kuka on salaperäinen lumimies? Miksi kirjahyllyssä on kaali?

Viiden minuutin jakso

Mä voin selittää kaiken -sarjan on ohjannut Hannaleena Hauru ja käsikirjoittanut Kaisa Kuikkaniemi.

–Nettisarjaa voi katsoa myös puhelimella vaikka viiden minuutin pätkissä, kertoo tuottaja Jutta Mattsson.

Haurun ensimmäinen elokuva Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset ilmestyi viime vuonna.

Mä voin selittää kaiken Areenassa pe 8.6.