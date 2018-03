Tunti turpaan lavalla – ja nyt myös levyllä: Töölön Ketterä julkaisee odotetun esikoisalbuminsa

Tomi Nordlund

Töölön Ketterä kuulostaa nimensä puolesta piskuiselta ja pirteältä urheiluseuralta. Sportti kuitenkin tällä kertaa sikseen, sillä kyseessä on Suomen suosituimpiin kuuluva grime-ryhmä.

Matti8:n ja Handshakingin muodostamalta duolta on odoteltu esikoisalbumia jo pitkään. Vuonna 2015 perustettu akti on julkaissut aktiivisesti singlejä ja ep-levyn, mutta se kuuluisa ”kokopitkä” on odotellut tuloaan.

Kaksikko myöntää, että albumin julkaiseminen on ollut kuumottelun aihe alusta asti. Keikkailu ja singlejulkaisut ovat kuitenkin vieneet sijaa albumiajatuksilta. Kaverukset ovat ehtineet myös keskustella albumikonseptin tulevaisuudesta ja tarpeellisuudesta nykyään.

VIDEO: Töölön Ketterän musiikkivideo Valitsemaanne numeroon.

Mutta onnittelut lienevät paikallaan, sillä Töölön Ketterän esikoisalbumi Mylly on nyt valmis.

–Tässä kesti näin kauan, jotta levylle valikoituisi aikaa kestävää ja perusteltua musiikkia. Kyllähän albumi on yhä sellainen jäljen jättävä virstanpylväs, joka toimii kiteytymänä siitä, mitä on tullut tehtyä. Myllystä tuli kestävä kokonaisuus, Handshaking toteaa.

–Paljon on nykyään sellaista musiikkia, joka kestää viikon tai kuukauden ja unohtuu sitten täysin. Me haluamme, että Myllyyn voi palata vielä vuosienkin päästä. Onhan se pelkkä singlejulkaisujen pudottelu jotenkin tilapäisempää, Matti8 lisää.

Rapin ja grimen erot

Töölön Ketterä häärii grimen, tai tarkemmin sanottuna uudehkon genren nimeltä suomigrimen, parissa. Grime tunnetaan Lontoossa 2000-luvun alussa kehittyneenä elektronisen musiikin tyylilajina, jossa on vaikutteita muun muassa brittiläisestä hiphopista ja dancehallista.

Täkäläinen suomigrime porskuttaa vahvana muun muassa Töölön Ketterän ja tamperelaisen Horse Attack Sqwadin voimin.

Ananya Tanttu

Valtavirtaa se ei Ketterä-miesten mukaan silti vielä ole, mutta kysyntää kuulemma riittää. Heidän mukaansa grimen tuntemus vaatii myös perehtymistä genren brittijuuriin. Grime myös eroaa varsin paljon normirapistä.

–Grime on aika suoraa potkua päähän, kun taas perinteinen rap on enemmän rentoutumista ja groovaavaa chillailua. Tuntuu, etteivät kaikki aina ihan ymmärrä sitä, että emme yritä tehdä räppiä vaan referenssimme ja inspiraatiomme ovat ihan muualla, Matti8 painottaa.

Mylly päälle

Töölön Ketterän grime on duon mukaan kolahtanut usein myös niille, jotka eivät rap-sidonnaista musiikkia yleensä kuuntele. Monille yhtyeen ilmaisu toimii esimerkiksi energisenä kuntosalimusiikkina.

Handshakingin mukaan eri musiikkityylejä yhdistelevä Mylly toiminee myös elektronisen tai kokeellisemman musiikin ystäville.

–Siellä on ratkaisuja, jotka eivät ole ihan arkipäiväisiä tämän hetken suomalaisessa populaarimusiikissa. Ja onhan siellä pieniä viittauksia ja kaikuja vaikkapa 1990-lukuiseen Prodigyyn, hän mainitsee.

”Töölön Ketterän ei tarjoa jokaiselle jotain mutta paljon aika monille.” Handshaking

Töölön Ketterä on erityisen voimissaan livenä. Aktiivisesti keikkaileva bändi tuntuu villitsevän yleisöt keikkapaikasta riippumatta.

–Meininki ollut alusta asti se, että tunti turpaan lavalla. Se on se meidän vahvuutemme, mikä erottaa meidät muista tällä kentällä, Matti8 hehkuttaa.

Muusikon isoin virhe

Molemmat myöntävät, että menestys on tuonut arkeen myös stressiä. Silti he kokevat, että järkevämpää on ajatella sitä, kuinka vahvasti Töölön Ketterä on mukana keikkakentällä kuin sitä, millaisia kuuntelumääriä yksittäiset biisit keräävät.

–Muusikon isoin virhe on ajatella, että musiikki on hyvää silloin, kun se myy. Tai että toinen on jotenkin huonompi artisti, jos hänen soundinsa ei uppoa massoille. On vain pidettävä se kuuluisa oma juttunsa, jos haluaa homman pysyvän kasassa pitkään, duo toteaa.

Töölön Ketterän Mylly julkaistaan 16. maaliskuuta.

VIDEO: Töölön Ketterän musiikkivideo Ludoo.