TubeTour tulee taas! Satojentuhansien seuraamat netti-idolit sunnuntaina Tampere-talolle

Antti Lähde Aamulehti

TubeTour vei maan suosituimmat tubettajat Suomen-kiertueelle ensimmäisen kerran vuonna 2016.

Nyt jo perinteeksi muodostunut tapahtuma järjestetään kolmannen kerran. Tampere-talolle saapuu kuusi alan kuumimpiin kuuluvaa nimeä.

Mukana ovat Herbalisti, Lakko, Mansikkka (kyllä, kolmella koolla), Mikirotta, Sita Salminen ja ZoneVD. Ryhmällä on yhteenlaskettuna noin 1,3 miljoona YouTube-seuraajaa.

Kuusikosta jokainen on ylittänyt sadantuhannen seuraajan rajapyykin, mutta ryhmän ykkönen on numeroissa mitattuna Lakko eli Eric Savolainen yli 470 000 seuraajallaan. Lakko on "vlogannut" enimmäkseen videopeleistä vuodesta 2011 alkaen. Myös muusikonuraa virittelevä Lakko oli viime vuoden Tubeconissa tehdyn tutkimuksen mukaan toiseksi seuratuin idoli 13–19-vuotiaiden keskuudessa.

TubeTour 2018 Tampere-talon (Yilopistonkatu 55) Isossa salissa su 11.3. klo 16. Liput 22,50 e.

Video: Tyylinäyte Lakon videosta. Mukana myös Herbalisti.