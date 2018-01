TTT:n puolesta adressi – Kai Hintsanen vastaa jyrkästi Jaakko Kuusiston väitteeseen, ettei TTT olisi koskaan ollutkaan kansallisnäyttämö

Nina Lehtinen Aamulehti

Kahden miljoonan euron tukimenetyksillä uhattu Tampereen Työväen Teatteri on saanut tuekseen yleisöadressin Adressi.com-palveluun. Vuonna 85 -musikaalin fanien perjantaina alulle laittama adressi oli lauantai-iltaan mennessä kerännyt jo lähes 200 nimeä.

Pietarista tavoitettu TTT:n hallituksen puheenjohtaja Kai Hintsanen ei ole adressia vielä ehtinyt näkemään.

–Tietysti olemme iloisia, että ihmiset ovat kiinnostuneita ja huolestuneita, mutta Tampereen Työväen Teatterilla ei teatterina ole nyt tarvetta adressia keräillä. Meillä on muitakin mahdollisuuksia vaikuttaa, sanoo Hintsanen.

"Vos-työryhmän esitys tarkoitushakuinen"

Hän pysyy edelleen tiukasti kannassaan, että keskiviikkona julkistettu vos-työryhmän esitys on epäoikeudenmukainen, kohtuuton ja TTT:n osalta perusteiltaan täysin väärä. Hintsanen pitää vos-työryhmän esitystä myös tarkoitushakuisena.

–Näkemyksemme on aiheen julkisesta keskustelusta ainoastaan vahvistunut.

Karo Sunnari

Muusikko Jaakko Kuusiston johtaman työryhmän esitys on lähdössä lausuntokierrokselle keväällä. Kai Hintsanen sanoo, että teatterilla aiotaan toimia jo ennen sitä.

–Maanantaina kirjoitamme vastineen Jaakko Kuusiston antamaan haastatteluun Aamulehdessä. Se piti sisällään epätarkkuuksia. Torstaina on teatterin hallituksen kokous, jossa käymme läpi esityksen sisältöä ja sitä, miten etenemme.

Hintsasen mukaan tavoitteena on, että esitykseen saadaan muutos TTT:n osalta jo ennen kuin se keväällä lähtee lausuntokierrokselle.

"Ei koskaan ollutkaan kansallisnäyttämö?"

Lauantaina Helsingin Sanomat otsikoi juttunsa Toisin kuin Tampereella väitetään, TTT ei ole ollut kansallisnäyttämö Jaakko Kuusiston lausuntoihin perustuen, ettei TTT:llä ole kansallisnäyttämön asemaa koskaan ollutkaan. Kai Hintsanen ei ole Helsingin Sanomien juttua ehtinyt lukea, mutta on halukas kommentoimaan väitteitä:

–Epätoivoista sanahelinää ja semantiikkaa! Teattereiden valtionavusta on olemassa kaksi keskeistä lakia: vuoden 1972 Teatteritoimikunta ja vuoden 1993 valtionosuuslaki. Jälkimmäisessä sanotaan, että TTT ja Svenska Teatern saavat erityisen merkityksensä takia korotettua valtionosuutta, sanoo Hintsanen.

–Yritys nyt selittää, ettei tämä tarkoita samaa kuin kansallisnäyttämö on sanahelinää ja humpuukia. Siinähän ammutaan samalla huomaamatta alas myös Svenska Teaternin oikeus saada korotettuja valtionosuuksia. Miksi kiusantekona yksi ainoa laitos halutaan rampauttaa tällaisella sanaleikkipelillä?

"Työryhmä halusi olla tietämättä"

Kai Hintsanen pitää työryhmän esitystä ongelmallisena myös kulttuuriministeri Sampo Terholle (sin.). Samalla kun TTT:ltä leikattaisiin kaksi miljoonaa euroa, työryhmän esitys merkitsee ministeriölle yli 8 miljoonaa lisärahoitustarvetta, jota Terhon mukaan ministeriöllä ei ole.

Kai Hintsasen näkemyksen mukaan työryhmän toiminnassa oli erikoisia piirteitä.

–Aamulehden haastattelussa Jaakko Kuusisto hurskastelee, ettei hänellä ole ollut suoraa yhteyttä TTT:n johtoon. TTT jätti jo syksyllä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehelle muistion ja laskelmat siitä, mitä tapahtuu, jos TTT:n tukea leikataan. Tätä muistiota ei koskaan viety työryhmään. He ovat varta vasten halunneet olla tietämättä.

Janne Ruotsalainen

"Mitä on kansallinen teatteri?"

On esitetty myös, ettei TTT enää nykyään edustaisi kaupallisesta teatterista poikkeavaa "työväen teatteria".

–TTT:n produktioissa ollaan pienen ihmisen puolella. Käytännössä pääohjaajamme Sirkku Peltolan koko tuotanto on tätä. Ensi viikolla saa ensi-iltansa suurmusikaali Tytöt 1918, joka on jatkumoa sille. Tietenkin voimme kysyä, mitä on työväestö 2010-luvulla, mutta samoin voisimme kyseenalaistaa, mitä ihmettä Kansallisteatterin kohdalla tarkoittaa "kansallinen".

Torstaina teatterin tuen leikkauksen tuomitsivat kannanotossaan myös Suomen Näyttelijäliitto ja lauantaina Aamulehdessä pirkanmaalaiset kansanedustajat Pia Viitanen (sd.) ja Jukka Gustafsson (sd.).