Trumpin suututtanut kohukirja ilmestyy suomeksi keväällä

STT Helsinki

Kustannusosakeyhtiö Tammi julkaisee suomeksi kohua herättäneen paljastuskirjan Yhdysvaltojen presidentistä Donald Trumpista. Toimittaja Michael Wolffin kirjoittama Fire And Fury – Inside The Trump White House on mennyt kuin kuumille kiville. Trump on väittänyt kirjan sisältävän valheita ja vääriä tulkintoja. Presidentti yritti myös estää kirjan julkaisun.

Kirjan suomentaa Ilkka Rekiaro, ja se julkaistaan maalis-huhtikuussa.

Kirja perustuu haastatteluihin, joita Wolff on tehnyt Trumpin, tämän esikunnan ja lähipiirin kanssa. Siinä väitetään muun muassa, ettei Trump uskonut voittavansa Yhdysvaltojen presidentinvaaleja.

Wolff on aiemmin kirjoittanut muun muassa mediamoguli Rupert Murdochin elämäkerran.