Tomi Paldanius soittaa hittikappaleiden melodiat, soinnut, bassolinjat ja jopa kitarasoolot samanaikaisesti – ja korvakuulolta

Matti Kuusela Aamulehti

Outoa mutta totta: Fingerstyle-kitaristi Tomi Paldanius soittaa tunnetuiden kappaleiden melodiat, soinnut, bassolinjat ja jopa kitarasoolot samanaikaisesti.

Korvakuulolta.

Miehen erikoislaatuista taitoa saadaan ihailla sympaattisesti Viljakkalan seurojentalolla Ylöjärvellä syksyisen maanantai-illan iloksi ja huvitukseksi.

Paldaniuksen ohjelmistossa on musiikkia muun muassa Dire Straitsilta, Eric Claptonilta, Santanalta ja Gary Moorelta. Hän on sovittanut soolokitaralle niin Bohemian Rhapsodyn, Hotel Californian kuin Nothing Else Matters -kappaleen.

Paldanius on valmistunut klassisen kitaransoiton opettajaksi Turun taideakatemiasta 2003. Miehen kiinnostus fingerstyle-kitaransoittoon alkoi australialaisen kitaravirtuoosin, Tommy Emmanuelin innoittamana.

Tomi Paldanius Viljakkalan seurojentalolla 8.10. kello 19.