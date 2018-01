Tiedätkö, mikä on proggiskateus? Tampereen Työväen Teatterin katsojat saivat valinnoillaan aikaan sen, että sellaista ei tänä vuonna päässyt talossa syntymään

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Tampereen Työväen Teatterin tuoreissa katsojatilastoissa on yksi mainio piirre: ne eivät aiheuta proggiskateutta.

Siis mitä?

–Tänä vuonna eivät produktiot kilpailleet keskenään. Oli tasainen menekki. Helposti talon sisällä tulee proggiskateus, että yksi saa kaiken ja toiset eivät saa mitään. Nyt ei syntynyt mitään sellaista, Pyökäri vastaa.

Tampereen Työväen Teatterissa kävi viime vuonna 144 385 katsojaa.

Katsotuimpia olivat Suuren näyttämön musikaalit, joista ykkösenä Viulunsoittaja katolla 18 025 katsojalla ja toisena Jykevää on rakkaus: Agents-musiikkikomedia, jolla oli 11 218 katsojaa. Kolmanneksi katsotuin oli Mielensäpahoittajan Suomi, 10 095 katsojaa. Suuren näyttämön tuotannot löysivät kaikkiaan yleisönsä viime vuonna hyvin ja sen katsojamäärä ja täyttöaste nousivat.

Viita hittinä

Salmelaisen näyttämön hitti oli Heikki Salon kirjoittama, Eeva Konnun säveltämä ja Sirkku Peltolan ohjaama Viita 1949, jolla oli 8 516 katsojaa. Sitä näyteltiin keväällä loppuunmyydyille saleille.

Teatterinjohtaja Pyökäri, olisiko esityksen kannattanut antaa jatkaa suurella näyttämöllä?

–Kun vertaa sen katsojalukuja Agentsiin, oli oikein, että Viita 1949 oli Salmelaisen näyttämöllä. Se veti kevään täysiä saleja, mutta syksyllä olisi vielä mahtunut, jos halukkaita olisi ollut, Pyökäri vastaa.

–Tästä on teatterin sisällä keskusteltu. Olen sitä mieltä, että katsojamäärä kertoo vastauksen. Uskon että Viita 1949 oli katsomiskokemuksena parempi, koska se oli täynnä ja siellä on hyvä tunnelma. Se meni nappiin, Pyökäri jatkaa.

Myös Luulosairas oli suosittu Salmelaisen näyttämöllä. Syksyllä ensi-iltansa saanut komedia sai 5 339 katsojaa.

Kellariteatterissa lapsille

Kellariteatterissa kiinnosti lastenteatteri. Herra Hakkarainen harrastaa sai 1 638 katsojaa ja Mitä tehtäis? 1 151 katsojaa.

TTT-Klubilla eniten katsojia keräsivät täysille saleille syksyn ajan esitetty Mars vs. Venus?, 3 825 katsojaa, sekä stand up illat. Stand up -illoissa kävi 3 260 katsojaa.

TTT-Klubin musiikkikeikkojen kiinnostus pysyi entisellään. Monet keikat olivat loppuunmyytyjä. Kävijöitä oli viime vuonna 5 973, mikä on enemmän kuin edellisvuonna. Edellisvuoden vastaava luku oli 5 764.

Viime vuonna teatterissa aloitettiin myös ensimmäinen yhteisöteatteriprojekti. Hervannan miesteatteriryhmä tuotti ensi-iltaan näytelmän Kaaret, jota esitettiin Cinolassa Hervannassa ja TTT:n Kellariteatterissa.

Maarit Pyökäri, oletko menneessä näytäntövuodessa jostakin erityisen iloinen?

–Paitsi tasaisesta menekistä, myös hyvistä lastentuotannoista, jotka on myös huomattu.