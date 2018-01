The Cranberries -yhtyeen laulaja Dolores O'Riordan on kuollut 46-vuotiaana – Löytyi hotellista Lontoossa

STT Lontoo

Irlantilaisyhtye The Cranberriesin laulaja Dolores O'Riordan on kuollut, kertoo tähden tiedottaja. O'Riordan oli kuollessaan 46-vuotias. Tiedottaja Lindsey Holmesin mukaan O'Riordan kuoli äkillisesti hotellissa Lontoossa. Kuolinsyytä ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

–Perheenjäsenet ovat murtuneita, Holmes sanoi tiedotteessa.

1990-luvulla läpimurtonsa tehnyt The Cranberries -yhtye tunnetaan muun muassa hittikappaleista Zombie ja Ode to My Family. Yhtye on myynyt maailmanlaajuisesti yli 40 miljoonaa levyä, kertoo muun muassa brittilehti Guardian.

The Cranberries joutui viime vuonna keskeyttämään Euroopan-kiertueensa O'Riordanin selkävaivojen vuoksi. Yhtye myös perui tuolloin suunnitellut keikkansa Yhdysvalloissa.

Arno_Balzarini / Keystone / EPA

Dick Loek / Toronto Star / ZUMA Press