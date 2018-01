The Commuter -elokuvan arvio: Liam Neeson joutuu suurten kysymysten eteen överiksi vedetyssä junatrillerissä

Antti Lähde Aamulehti

The Commuter ei ole ensimmäinen eikä sadas – eikä varsinkaan viimeinen – jännityselokuva, jonka tapahtumat sijoittuvat junaan. Tällä kertaa menopeli on tosin tavallista vaatimattomampi: kulahtanut paikallisjuna, joka puksuttaa päivästä toiseen 85 kilometrin matkaa New Yorkin Grand Central Terminalin ja Cold Springin esikaupungin päätepysäkin välillä.

Liam Neeson on kuusikymppinen vakuutusasiamies – noin viisi minuuttia. Sen jälkeen hän on potkut saanut vakuutusasiamies, joka on lisäksi paitsi perheenisä, myös entinen poliisi ja vararikossa.

Tarjous, josta ei voi kieltäytyä

Päivittäinen kotimatka saa yllättävän käänteen, kun vastapäiseen penkkiin istahtaa mystinen kaunotar (Vera Farmiga). Nainen esittää "tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä", mikä käynnistää tarinan, jolla on äärimmäisen vähän tekemistä edes alkeellisen uskottavuuden kaltaisten jonninjoutavuuksien kanssa.

The Commuter on jälleen yksi överiksi vedetty toimintatrilleri monimutkaisten salajuonien verkkoon kiedotusta kunnon kansalaisesta, jonka siviilirohkeus ja moraalikäsitykset pannaan koetukselle.

Alhaiset panokset

The Commuter muistuttaa yhtä paljon huonepakopeliä kuin elokuvaa. Henkilöhahmoissa ei ole minkäänlaista syvyyttä eikä heillä ole tarinan kannalta pienintäkään merkitystä; vuorosanojen, luonteenpiirteiden ja esineiden ainoana tehtävänä on toimia mysteerin mahdollisina johtolankoina tai johtaa katsojaa harhaan.

Elokuva ei nappaa mukaansa, koska panokset ovat niin tavattoman alhaiset. Kenenkään junan kyydissä olevan kohtalosta ei jaksa välittää.

Liam Neesonin huolestuneita kasvoja katsoo aina mielikseen, mutta muuten näyttelijäkaarti on harmaata ja väritöntä – kuin paikallisjunassa.

VIDEO: The Commuter -elokuvan traileri.