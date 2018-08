Teos-kustantamo siirtyy Koneen Säätiölle Niklas Herlinin testamentin mukaisesti: kustantamon toiminta jatkuu entisellään

Nina Lehtinen Aamulehti

Viime vuoden lokakuussa kuolleen kustantaja Niklas Herlinin omistamat Kustannusosakeyhtiö Teoksen osakkeet siirtyvät hänen testamenttinsa mukaisesti Koneen Säätiölle.

Niklas Herlin oli Kustannusosakeyhtiö Teoksen pääomistaja yli 55 prosentin omistuksellaan.

Koneen Säätiön tiedotteen mukaan pääomistajan muutos ei vaikuta kustantamon henkilöstö- tai kirjailijasuhteisiin, vaan kustantamon toiminta jatkuu ennallaan.

–Teos on hyvämaineinen kustantamo, ja sen arvot sopivat hyvin yhteen säätiön arvojen kanssa. Tyhjentävä selvitys siitä, miten testamentatun omistuksen vastaanottaminen vaikuttaa säätiön toimintaan, on vielä kesken, joten päätös vastaanottamisesta on ehdollinen, sanoo Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen tiedotteessa.

Teoksen hallituksen puheenjohtajan ja toisen pääomistajan Ilkka Hiidenheimon mukaan uutinen on positiivinen.

–Uskon, että Koneen Säätiön ja Teoksen yhteinen tulevaisuus saadaan järjestymään Nikon toivomalla tavalla.

15 vuotta toiminut kustantamo

Niklas Herlin perusti Kustannusosakeyhtiö Teoksen vuonna 2003 yhdessä vuonna 2015 menehtyneen kustantaja Silja Hiidenheimon, Ilkka Hiidenheimon, Maria Säntin ja Antti Hynösen kanssa.

Viime vuonna kustantamon liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa.

Kustantamossa on kahdeksan työntekijää, ja se julkaisee vuosittain noin 45 uutuusteosta keskittyen kotimaiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen. Toimitusjohtajana toimii Nina Paavolainen.

Koneen Säätiö on vuonna 1956 perustettu itsenäinen organisaatio, joka tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin. Lisäksi säätiöllä on Mynämäellä Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi. Viime vuonna säätiö jakoi apurahoja tieteelle ja taiteelle 33,2 miljoonalla eurolla.