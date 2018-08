Teatterisyksy on täällä: Tässä Aamulehden kuusi valintaa kiinnostavimmista esityksistä, joissa ihminen ei ole enää kaikki kaikessa

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Perjantaina kaksi täysin erilaista esitystä saa ensi-iltansa Tampereella. Ensimmäinen näyttää hurjan tulevaisuuskuvan, jossa melkein kaikki tapahtuu internetissä. Siis, piti sanoa Netherissä. Internetistä on tullut The Nether, virtuaalitodellisuuksien verkosto.

Näin hetki sitten maistiaisia Jennifer Haleyn The Netherin harjoituksista Tampereen Työväen Teatterissa. Osa esityksestä sijoittuu reaalimaailmaan, osa virtuaaliseen verkkoon. Meille näytetään tapahtumia hohtavassa kuutiossa ja heijastettujen kulissien keskellä.

Esityksen lataamat moraalisfilosofiset ongelmat ovat paitsi kiinnostavia myös tätä päivää. Miten virtuaalimaailmassa saa käyttäytyä? Jos jokin tapahtuu vain virtuaalisesti, onko kaikki sallittua?

Samaan aikaan Teatteri Telakalla näyttelijäjoukko syö pehmokaloja. Rouskis rouskis. Kyseessä on Ari Nummisen koreografia Sunnuntai, jonka voi halutessaan nähdä evoluutiotarinana. Liikettä esityksessä on paljon, siinä ollaan läsnä. Esitys on Telakan yläkerrassa, vinttimäisellä näyttämöllä.

Ihminen saa väistyä

Olisiko näillä esityksillä sittenkin jotain yhteistä?

The Nether ja Sunnuntai näyttävät maailman, jossa ihminen on syrjäytetty. Toisessa maailma on virtuaalinen, verkossa. Ihminen ei riitä. Kuvitteelliset kokemukset ovat ihmiselle vähintään yhtä tärkeitä kuin reaalimaailman tapahtumat. Toisessa esityksessä, Sunnuntaissa, ihmistä ei ehkä vielä tai enää ole.

Trendiä voi kutsua posthumanistiseksi, joksikin joka tulee humanismin jälkeen. Tampereen Teatterikesässä nähtiin esimerkiksi esitys The Night of the Moles, jossa kaikki esityksen henkilöt olivat myyriä.

Posthumanistisessa maailmassa voi ajatella asustavan myös Kansallisteatterin syksyn ensi-illan Tainaronin hahmojen, jotka kokevat muodonmuutoksia. Tainaronissa ihmisen, eläimen ja kasvien rajat ovat liukuvia. Esitys perustuu Leena Krohnin romaaniin. Tainaronissa lavalla nähdään Kati Outinen, musiikki on Aino Vennan.

Teatteri on virtauksineen osa ajattelua, joka kantaa huolta maailman ekologisesta tasapainosta ja ilmaston lämpenemisen vaikutuksista luontoon. Samaa tematiikkaa käsittelee myös Tampereella vielä joitakin päiviä avoinna oleva näyttely Apina ja vesiputous – Tämän ilmaston kuvia. Suosittelen sitäkin.

Heikki Järvinen

Pääse syliin

Samassa ensi-iltasumassa, jo päivää ennen The Netheriä ja Sunnuntaita, Tampereella nähdään Anna-Elina Lyytikäisen Sylityksin Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämöllä. Kun ihminen perjantai-iltana syrjäytetään humanismin jälkeiseen tilaan, torstaina hänen toivotaan ensin syntyvän. Sylityksin kertoo lapsettomuudesta kirjailijan omiin kokemuksiinkin perustuen.

Uskon, että kun maailman ongelmat nousevat kovin valtaviksi, käännämme katseemme kohti sitä meille kaikkein läheisintä, omaa lasta. Harva se päivä saamme lukea uutisia jäätiköiden sulamisesta tai vaikkapa metsäpaloista, jotka saavat pohtimaan, miten kauan koko maailma on olemassa tällaisena, kuin sen ymmärrämme. Kaikki teatteri ei pyyhkäise pois ihmistä. Osa synnyttää sen.

Heini Junkkaalan Homoäiti on tehty ja omistettu niille, jotka eivät yleensä pääse teatteriin, koska jalassa, kädessä, tississä, parrassa roikkuu yksi tai useampi tahmeakätinen lapsi. Esitys saa ensi-iltansa Kansallisteatterin Omapohjassa.

Oikein hyvällä tahdolla Tampereen Teatterin Sademieskin kertoo läheisistä: veljeydestä. Menestyvän Charlien elämä pyörii rahan ympärillä. Isän kuoltua hän uskoo pääsevänsä käsiksi miljoonaperintöön, mutta perintö onkin menossa autistiselle veljelle, jonka olemassaolosta hänellä ei ollut tietoa. Päärooleissa ovat Risto Korhonen ja Lari Halme.

Kohtaa paperiton sellisti

Suomen ehkä odotetuin ensi-ilta tänä syksynä on Pirkko Saision musiikkinäytelmä Musta Saara. Siinä Romanian romanit lähtevät suojeluspyhimystään tapaamaan, mutta matka takkuaa, kun vastaan tulevat husaarit, jotka puolustavat maataan ottomaaneja ja janitsaareja vastaan. Saisiolla on kyky herättää keskustelua.

Tampereella Sirkku Peltola tuo näyttämölle paperittoman Bagdadin filharmonikkojen sellistin. Peltolan mukaan Pässi kertoo tämän hetken suomalaisista, kainuunharmaspässistä ja juuri tuosta sellististä, joka sai kielteisen turvapaikkapäätöksen. Pässin roolissa esiintyy Auvo Vihro.

Kirjoittaja on Aamulehden teatterikriitikko, joka vieraili Ylen Kulttuuriykkösessä keskustelemassa alkavasta teatterisyksystä.