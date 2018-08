Teatteri Telakan kantaesitys näyttää evoluutiotarinan ja kuvia siitä, mitä oli ennen ihmistä ja ihmisen jälkeen

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Kuusi näyttelijää etenee jonossa patakintaalta näyttävät kalat suussaan. Kuuluu kilkutusta.

Näyttelijöiden sormenpäät välkkyvät hopeisina. Nehän ovat sormustimia!

–Koettakaa ottaa sellainen Huuliharppukostaja-ilme, koreografi Ari Numminen innostuu ja viittaa kuuluisaan italowesterniin.

–Sormustinkostaja. Numminen riemuitsee.

Kalasuiset näyttelijät tuijottavat koviksina.

Joukko harjoittelee Teatteri Telakalla Tampereella uutta kantaesitystä nimeltä Sunnuntai. Puolet ihmisistä on Lahdesta, Teatteri Jukosta, puolet Telakalta.

Näyttämön takareunalla seisoo ämpäreitä täynnä kukkia, tillipylväitä koristavat muovikukat. Esitykseen mennessä kaikki kukat muuttuvat eläviksi.

Katsomon takana surisee jokin pontevasti. Ei, se ei ole osa esitystä, vaan ompelukone. Nurkassa on valmistumassa muusikko Tuomas Luukkosen pusero.

Teksti oli turhaa

Sunnuntai ei vaikuta aivan perinteiseltä teatteriesitykseltä. Tekijät kuvaavat esitystä "kauniiden kuvien kokonaistaideteokseksi". Esitys pelaa kuvilla, tunnelmilla, liikkeellä. Mukana on tanssia, laulua ja ilmeisesti yhä jonkin verran tekstiä.

Aluksi teoksen dramaturgina toimiva, Teatteri Vanhan Jukon taiteellinen johtaja Linda Wallgren, kirjoitti paljonkin. Mutta vähitellen teksti, puhe, alkoi tuntua yhä tarpeettomammalta.

–Koko ajan karsin sitä. Tämä teksi hittoon, ja tämä. Liike kertoo kaiken. Musiikki kertoo kaiken. Puhe on niin turhaa. Tämä teos on hyvin kehollinen. Ja kehollisuus on yhteistä melkein kaikille olevaisille, Wallgren sanoo.

Mistä teoksessa sitten oikein on kysymys?

–Sen asian pähkäilyistä, että elämää on moninaisissa muodoissa, Ari Numminen sanoo.

Ja siitä, miten ihminen joutuu syrjään. Käsitellään kuolemaa. Elämää ennen syntymistä

Teoksesta voi halutessaan löytää jonkinlaisen evoluutiotarinan.

–Mitä ihmisen jälkeen? Mitä meitä ennen oli? Walllgren sanoo.

Esityksessä nähdään ihminen yhtenä eliölajina. Nähdään muodonmuutoksia.

–Ehkä olemme niin isojen kysymysten äärellä nyt tässä maailmassa, että niitä on vaikea sanallistaa. Ne ovat olemassa, mutta niitä koettaa tuoda näkyviksi ja tuntuviksi jollain muulla tavalla, Wallgren sanoo.

Jotain vuodesta 1918?

Wallgren ja Numminen olivat ensiksi pohtineet, että heidän pitäisi tehdä esitys, joka liittyisi jotenkin vuoden 1918 tapahtumiin ja sisällissotaan. Aihe ei kuitenkaan lähtenyt tärppäämään.

Sitten eräänä pimeänä joulukuisena sunnuntaina Numminen kuunteli portugalilaista fado-musiikkia. Musiikki inspiroi. Siitä esitys lähti.

Sisällissota jäi pois, mutta jäljelle jäi ihmisen pohtiminen, yleisinhimillisyys. Jäivät pohdinnat: Mistä maailmamme ja maapallomme koostuvat? Miten tähän on tultu

–Aloimme tuoda näyttämölle asioita, jotka ovat liian suuria selitettäväksi puheella. Haluamme tuoda esiin jonkin ennen kieltä tai kielen jälkeen olevan maailman. Jotakin joka olisi yhtä haurasta ja yhtä sitkeää kuin mitä maailma itsessään on, Wallgren sanoo.

Sitten tuli fado

Fado-musiikki ui luontevasti mukaan.

–Sen avulla pääsee pois Suomesta, Wallgren sanoo.

–Tuo! Kun pääsee pois Suomesta, pääsee katsomaan teostakin vähän ylempää, jolloin se näyttää paljon pienemmältä. Numminen sanoo.

Tekijät ovat yhtä mieltä, että kenties pitäisi puhua siitä, mitä teos ei ole sen sijasta mitä se on.

–Tämä ei ole parisuhdedraama; Numminen sanoo.

Eikä perhedraama.

Se ei ole sukupuolisuutta tai sukupuolta tutkiva esitys.

Se ei käsittele Kekkosta.

Ihana vapaahetki

Onko esityksessä henkilöitä?

–Siinä on hahmoja, Wallgren sanoo.

–Siinä ei ole sellaisia henkilöitä, että "Reino, maanviljelijä".

–Ajattelemme ihmisiä ehkä enemmän viikonpäivinä, Numminen sanoo.

Esityksen nimi on Sunnuntai. Sunnuntai on ihana vapaahetki, johon sisältyy melankoliaa.

–Mietimme, onko olemassa paratiisillista tilaa.

Mitä päiviä te itse olisitte?

–Torstai, vastaa Linda Wallgren varmuutta äänessään. –Haluisin olla vapaalla, mutta en ihan vielä ole.

–Minä olen ehdottomasti perjantai, Numminen sanoo. –Perjantaina viikonloppu ja vapaa on alkamassa.

Sunnuntai. Kantaesitys Teatteri Telakalla 31.8. ja ensiesitys Vanhassa Jukossa Lahdessa 25.10.