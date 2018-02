Teatteri Siperian uutuusnäytelmä kehottaa ottamaan oppia historiasta – "On pelottavaa, miten samanlaisia vuosi 2017 ja 1917 olivat"

Stina Kivinen Aamulehti

Millä perkeleellä se vallankumous tehdään?

Sitä pohtivat vastarintaliikkeen jäsenet Hannu Salaman Siinä näkijä missä tekijä -romaaniin perustuvassa näytelmässä. Kyseessä on teatteri Siperian ja helsinkiläisen Projektori-ryhmän yhteistyö. Näytelmän ensi-ilta on tiistaina 27. helmikuuta.

Teos kertoo vasemmistolaisen vastarintaliikkeen toiminnasta Tampereen Pispalassa jatkosodan aikaan. Liike sabotoi fasistisena pitämäänsä Suomen valtiota ja joutuu lopulta ohranan eli etsivän keskuspoliisin kynsiin.

–Hannu Salaman kirja ei ole juonellinen romaani, eikä näytelmäkään ole naturalistinen juoninäytelmä. Tavoitteena on, että isoin tarina tapahtuu katsojan päässä, kertoo ohjaaja Juha Luukkonen.

Lavalla on yhdeksän tuolia, joissa istuu yhdeksän näyttelijää. Näytelmä muodostuu monologeista ja tiheistä dialogeista, joita roolihahmot käyvät yksin ja keskenään – liikkumatta paikaltaan.

Mikä? Siinä näkijä missä tekijä Hannu Salaman kirja vuodelta 1972. Pidetään Salaman toisena pääteoksena Juhannustanssien lisäksi. Dramatisoitu teatteriin kahdesti aiemmin ja televisioelokuvaksi kerran. Kertoo vastarintaliikkeen toiminnasta Tampereen Pispalassa jatkosodan aikaan. Kirja suututti ilmestymisaikanaan laitavasemmiston, sillä kuvausta vastarintaliikkeen toiminnasta ei pidetty todenmukaisena.

Ohjaaja Juha Luukkosen mukaan näytelmän tapahtumista ja teemoista on puhuttu tähän mennessä hyvin vähän julkisuudessa. Omalla tavallaan näytelmän on tarkoitus olla puheenvuoro aiheesta.

–Hannu Salama sanoi pari vuotta sitten, että toivoisi voivansa elää vuoteen 2018, jotta voisi sanoa, etteivät lahtarit saaneet kaikkia punikkeja hengiltä. Tavallaan voin allekirjoittaa tämän, Luukkonen sanoo.

Lue lisää: "Olen kolmannen polven punikki, mutten kommunisti" – 80-vuotias Hannu Salama kirjoittaa elääkseen

Luukkosen mukaan on pelottavaa, miten samanlaisia vuosi 2017 ja 1917 olivat. Tyytymättömyys kytee ja kahtiajako on olemassa.

Näytelmä sijoittuu toisen maailmansodan vuosiin, mutta taustalla häilyvät vielä sisällissodan tapahtumat. Näytelmän pääajatus on se, että historiasta täytyy oppia.

–Näin Auschwitzin keskitysleirillä seinässä kirjoituksen, jonka mukaan ne, jotka eivät ymmärrä historiaa, ovat sen vankeja.

Näytelmän henkilöt tekevät laittomuuksia, mutta ovat tosissaan rakentamassa parempaa maailmaa ideologiansa pohjalta.

Näyttelijöiden mukaan on kiinnostavaa ajatella, mitä on pitänyt tapahtua, jotta nuoret ihmiset ovat valmiita sabotaasiin.

–Jos minun vanhempani olisi viety vankileirille ideologiansa takia, olisin minäkin varmasti aika raivoissani, pohtii näyttelijä Marika Heiskanen.

Lue lisää: Sisällissotaa, Juha Hurmetta ja hobitteja – Nämä ovat kevään 10 kiinnostavinta teatteriesitystä Suomessa

Lähemmäksi isovanhempien elämää

Kyseessä on Siperian ja Projektorin ensimmäinen virallinen yhteistyö. Teattereiden jäsenet kuitenkin tuntevat toisiaan jo pitkältä ajalta. Yhteistyöprojektia on suunniteltu jo useita vuosia, mutta näyttelijä Marika Heiskasen mukaan vasta nyt tuli sopiva paikka.

Myös Tampereen teatteri on projektissa mukana tarjoamalla Frenckellin näyttämönsä työryhmän esityspaikaksi.

Mikä? Teatteri Siperia Tamperelainen ammattiteatteri. Perustettu vuonna 2005. Taustalla toimii Siperian teatteriyhdistys ry, jolla on 10 perustajajäsentä. Teatterissa on esiintynyt useita vierailevia näyttelijöitä.

Salaman kirja on dramatisoitu näyttämölle kaksi kertaa aiemmin. Tämänkertainen dramatisointi on uusi, ja siitä vastaavat Juha Luukkonen ja Ari-Pekka Lahti.

Näyttelijöiden mukaan 1940-luvulle sijoittuvan näytelmän tekeminen ei ole tuntunut aikamatkalta, koska hahmot ovat niin inhimillisiä.

–Hahmoilla on samanlainen ristiveto, joka on jokaisen ihmisen sisällä. Siihen on helppo samaistua, näyttelijä Riikka Papunen sanoo.

Juha Luukkonen lisää, että hahmot ovat samanlaisia kuin kaikki ihmiset:

–Kovasti yritetään, mutta aika onnetontahan se on.

Toisaalta näyttelijät kertovat, että projekti on tuonut isovanhempien aikaa lähemmäksi.

Oman säväyksensä on tuonut myös kirjan tapahtumapaikkojen läheisyys. Salama mainitsee tapahtumapaikkoja usein nimeltä, ja näytelmässä puhutaankin niin Teiskontiestä kuin Itsenäisyydenkadustakin.

Siinä näkijä missä tekijä esitetään yhteensä 16 kertaa, sekä keväällä että syksyllä. Lisäksi työryhmä virittelee vierailuja muihin teattereihin.