Tästä se Teatterikesä lähtee, satoi tai paistoi! Avajaisissa tiistaina saadaan maistiaisia ohjelmistosta, juhlapuhujana Seela Sella

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Tampereen Teatterikesän avajaisissa on perinteisesti käyty satoi tai paistoi. Tänä vuonna 2018 viisikymppisen Teatterikesän avajaiset pidetään Laikunlavalla tiistaina 7.8.klo 12–13.

Ohjelmateltassa tiistai-iltana esiintyvä lauluyhtye Tuuletar tarjoaa avajaisissa maistiaisia illan esityksestään.

Maria Baranova

Tänä vuonna juhlapuhuja on näyttelijä Seela Sella. Näyttelijät Antti Autio ja Laura Halonen esittävät katkelman Eeva-Liisa Mannerin tuotantoon pohjautuvasta musiikillisesta runoesityksestään Hevonen minun veljeni, joka on Teatterikesän off-ohjelmistossa.

Mukana menossa seikkailevat Tanssiteatteri MD:ltä karanneet Pikku Pörriäisen ötökkäkaverit. Jättiläissaippuakuplia loihtii SirkusRakkausPumPum.

Petri Virtanen

Jo ennen virallisia avajaisia, maanantai-iltana, nähdään kaksi esitystä.

Teatterikesän ensimmäinen esiintyjävieras tulee Itävallasta. LizArt Productions & toxic dreams esittää teoksen The Audition for the Role of Stephen Hawking in the Theory of Everything.

Jo maanantaina nähdään myös Anna-Mari Karvosen ja Anni Puolakan ohjaama Amor Fati.