Tässä ovat Tampereen ja Yhdysvaltojen katsotuimmat elokuvat juuri nyt

Aamulehti

Tampereen katsotuimpien listalle nousee kaksi ensi-iltaelokuvaa.

Amy Schumer -komedia I Feel Pretty kertoo tavallisesta naisesta, joka päänsä lyötyään uskoo olevansa maailman kaunein ja kyvykkäin nainen. Stop motion -tekniikalla toteutettu Isle of Dogs on puolestaan Wes Andersonin uran toinen pitkä animaatio, jossa kaikki metropolin koirat häädetään kaatopaikkasaarelle.

Yhdysvaltain kymmenen katsotuimman listalle nousee kolme ensi-iltaa, joiden mahdollisesti Suomen-ensi-illasta ei ole vielä tietoa.

Ben Falconen ohjaama komedia Life of the Party kertoo keski-ikäisestä äidistä, joka palaa yliopistoon suorittamaan opintonsa loppuun. James McTeiguen trilleri Breaking In kertoo naisesta, joka yrittää suojella perhettään ja kotiaan murtautujilta. RBG on dokumentti Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarista Ruth Bader Ginsburgista.

VIDEO: RBG-elokuvan traileri.