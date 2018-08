Tässä ovat Ensitreffit alttarilla -ohjelman sinkut – Mukana tamperelaiset Sini ja Heikki

Raili Roth Aamulehti

Mukana on täysi lasti tunteellisia ja herkkiä sinkkuja, kun Ensitreffit alttarilla -sarja pyörähtää käyntiin. Kaikki osallistujat näyttävät etsivän rakkautta ja kumppania tosissaan.

Alttarille astelevat tamperelaiset lastenhoitaja Sini ja tutkija Heikki. Parisuhteeseen hyppäävät sokkoina myös gradututkija Miina Helsingistä, sairaanhoitaja Rosa, matematiikanopettaja Vesa ja palotarkastaja Eetu.

–Tällä kertaa mukana on hyviä tyyppejä, persoonia, psykologi Tony Dunderfelt sanoi ohjelman ensimmäisen jakson ensi-illassa.

–Oli koskettavaa, että kaikki ovat hyvin tosissaan, kommentoi myös parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow.

28-vuotias Sini

Kemistä Tampereelle muuttanut Sini kertoo olevansa herkkä "hömelö". Lastenhoitajana työskentelevä Sini on ylpeä itsenäisyydestään.

Vapaa-ajallaan Sini käy kuntosalilla, piirtää ja kirjoittaa runoja. Tiivis ystäväpiiri ja musiikki ovat tärkeä osa Sinin elämää.

Sini etsii keskustelevaa miestä. Hän haluaa kumppanin, jonka kanssa voi olla oma itsensä. Sini pelkää olleensa aiemmissa suhteissaan liian kiltti. Hän pelkää, että kumppani menettää kiinnostuksensa, jos ei saa hänestä tarpeeksi kipakkaa vastusta.

35-vuotias Heikki

Tutkija Heikki tekee taloustieteen väitöskirjaa Tampereen yliopistossa ja opiskelee samalla teologiaa. Hän kutsuu itseään köyhyystutkijaksi.

Heikki asuu pienessä yksiössä, koska haluaa matkustella ja saada uusia kokemuksia. Parisuhteessa hän olisi valmis muuttamaan isompaan asuntoon.

Vapaa-ajallaan Heikki treenaa kuntosalilla, pelaa jalkapalloa ja futsalia sekä käy kulttuuririennoissa.

Heikki toivoo löytävänsä rauhallisen ja tasapainoisen parisuhteen ja kumppanin, jonka kanssa voi perustaa perheen. Hänelle on tärkeää, että puoliso jakaa hänen kanssaan samanlaiset arvot.

29-vuotias Miina

Oulusta pääkaupunkiseudulle muuttanut Miina on valtiotieteiden maisteriopiskelija. Miina on luonteeltaan huolehtiva. Hän on vapaaehtoistyössä maahanmuuttajien parissa.

Miina nauttii yhteiskunnallisten asioiden analysoimisesta, eikä pelkää keskustella vaikeistakaan aiheista. Matkustelu on hänelle elämän suola. Miina toivoo kumppania, jonka kanssa hän voisi kokea uusia seikkailuja.

Miinalla on kaksi työpaikkaa asiakaspalvelijana lentokentällä sekä kuntokeskuksessa. Hän kirjoittaa lisäksi gradua. Vapaa-ajallaan hän käy kuntosalilla, lenkkeilee sekä hoitaa koiranpentuaan Manuelaa.

Miina toivoo parisuhdetta, joka perustuu kunnioitukseen, avoimuuteen ja luottamukseen.

29-vuotias Vesa

Matematiikan opettaja Vesa asuu Turengissa Hämeenlinnan lähellä. Vesa tekee vapaa-ajallaan musiikkia, soittaa bändissä koskettimia, juoksee maratoneja ja harrastaa suunnistusta. Hän harrastaa myös leffoja ja musiikkia.

Vesa toivoo, että tuleva kumppani jakaa samanlaisen huumorintajun. Toisaalta hän tunnustaa olevansa välillä pohjalaisittain juro, mikä saattaa ristiriitatilanteissa näkyä mököttämisenä.

Vihreät arvot ovat lähellä Vesan sydäntä. Hän haluaisi matkustella, mutta potee huonoa omaatuntoa lentämisestä.

Vesa toivoo parisuhteensa kehittyvän hiljalleen tavallisten arkisten tilanteiden kautta. Hän lupaa ottaa puolisonsa vastaan sellaisena kuin tämä on.

26-vuotias Rosa

Ensiavun päivystyksessä työskentelevä sairaanhoitaja Rosa on muuttanut Kotkasta Lahteen. Rosa omistaa suuren osan vapaa-ajastaan urheilulle. Hän harrastaa polkujuoksua ja harjoittelee triathlonia.

Rosalle on tärkeää, että tuleva kumppani on elämäntavoiltaan liikunnallinen. Iso osa Rosan vapaa-ajasta kuluu ystävien ja perheen kanssa.

Parisuhteelta Rosa toivoo arjen ja aktiivisen elämäntavan jakamista. Hän toivoo myös, että kumppanilla on omia harrastuksia ja ystäviä.

Rosa epäilee, että hänellä on aiemmin ollut tapana jyrätä kumppaninsa suhteissa. Tulevan kumppanin pitäisikin pystyä välillä ottamaan ohjat parisuhteessa.

28-vuotias Eetu

Espoolainen palotarkastaja Eetu on hyväntuulinen pohdiskelija. Eetulla on iso kaveriporukka ja läheiset suhteet perheensä kanssa. Kolmen siskon kanssa kasvanut Eetu kuvaa olevansa herkkä romantikko.

Vapaa-ajallaan Eetu pelaa strategiapelejä netissä kavereidensa kanssa, soittaa kitaraa ja harrastaa urheilua. Hän pelaa lacrossea ja golfia sekä käy kuntosalilla ja uimassa. Hän toivookin kumppania, jonka kanssa voisi harrastaa liikuntaa. Eetu on myös intohimoinen kokki.

Rauhallinen Eetu toivoo löytävänsä Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tasavertaisen kumppanin. Eetu myöntää olevansa tarkka ulkonäköasioissa. Hän pelkää, ettei kipinää syty, jos kumppani ei täytä hänen kriteereitään.

Ensitreffit alttarilla Ava ja MTV3 4.9. klo 21.