Tässä on Pirkanmaan kirjoituskilpailun voittaja: "Ei alleviivaa eikä selitä, mutta osuu lukijan tajuntaan ja tunteisiin"

Matti Kuusela

Pirkanmaan kirjoituskilpailuun saapui tänä vuonna yhteensä 262 kilpailutyötä: proosasarjaan tekstejä tuli yhteensä 161 ja lyriikkasarjaan 101.

Tuomaristoon kuulunut kirjailija Katja Kaukonen kuvaa proosasarjan tekstejä pääosin realistisiksi ja suorasanaisiksi. Aiheissa toistuivat etenkin arki ja ihmiselämän haavojen kirjo: yksinäisyys, sivullisuus, uupumus, suru, psyyken ongelmat ja epätoivoinen parisuhde.

–Palkituille novelleille yhteistä oli napakka, kiinnostuksen herättävä alku, hallittu rakenne sekä koskettava tai yllättävä sisältö, Kaukonen luonnehtii.

–Oikeakielisyys oli hallussa, ilmaisu oli kaunokirjallista, varmaa ja omaäänistä. Lukijoille saatettiin myös tarjota aforismin kaltaisia oivalluksia, ja tarinasta oli luettavissa humaani sanonta tai kannanotto, Kaukonen sanoo.

Kilpailun voittajat julkistettiin keskiviikkona.

Outo lapsi

Reetta Huttusen voittajanovelliin oli Anneli Kannon mukaan kirjoitettu novellitaiteen sävähdyttävä ominaisuus: kun kerrotaan tarinaa, kerrotaan tarinan alla jotain oleellisempaa kuin tapahtumat.

–Erikoinen Allan tekee tämän taitavasti ja vaivihkaa, arkisten tapahtumien kautta. Novellin aihe on peloton: ammattihoitajan syvä vastenmielisyys, suorastaan viha outoa lasta kohtaan. Novelli ei alleviivaa eikä selitä, mutta osuu lukijan tajuntaan ja tunteisiin. Novellin teksti soljuu pakottomasti, mutta luo ahdistavan tunnelman.

Säntillisiä säkeitä

Lyriikkasarjan tasoa palkintolautakunta piti proosasarjaa vaihtelevampana. Kärki erottui suhteellisen helposti, vaikka raati ei aivan yksimielinen tekstien järjestyksestä ollutkaan.

Pirkanmaalaiset kirjoittavat pitkiä, asiallisia ja surullisia runoja. Säkeet kulkevat säntillisesti eikä typografialla konstailla. Lähes joka toinen kirjoittaja luottaa yhä loppusointuihin, harva kuitenkaan hyvällä menestyksellä.

–Runon kirjoittaminen on lähes pyhä toimitus. Kilpailutöissä ei kujeilla, kiroilla, harrasteta seksiä eikä piereskellä. Aiheena on useimmiten parisuhde. Se on päättynyt, tietysti, onnettomasti. Moni hyvä sikermä on syntynyt yllättävässä paikassa, kuten sairaalassa tai vankilassa, tuomaristo kuvailee.

Pispalan kuvaus

Maria Laakson hallittu ja raikas voittajasarja Sorarunoja vie lukijan Pispalaan ja tekee Arto Lapin mukaan siitä elävän.

–Runosarja alkaa luomisesta, loppuu vuoteen 2184, jolloin kirjoittaja katselee elämänmenoa jo mullan alta. Runominä käy läpi omaa sekä yleisempää historiaa, varttuu sarjan kuluessa lapsuudesta aikuisuuteen ja mittaa Pispalalla jopa seurusteluehdokkaitaan, Lappi sanoo.

Kirjoittaja oli mukana kilpailun tuomaristossa.