Tässä on Aamulehden Bulwer-Lytton-kilpailun voittaja: "Storitin neitsytsaarella asui vain naisia..."

Tässä se tulee. Aamulehden Bulwer-Lytton-kilpailun päävoittaja, mahdollisimman huono kirjan aloitusvirke. Se kuuluu näin:

Storitin neitsytsaarella asui vain naisia, joten ennen kuin Jonathan sai jo kauan ennen syntymäänsä traagisesti ja hämärissä olosuhteissa kuolleilta vanhemmiltaan perinnöksi ikivanhan kartan ja purjehti sen avulla saarelle, joka oli erittäin kaunis ja täynnä naisellisen hehkeää kukkaloistoa, kukaan siellä ei ollut kuullut seksistä.

–Voittajavirkkeessä tehdään selväksi, millainen päähenkilö on ja mikä on genre. Lisäksi siinä on upea nostatuslopetus, kehuu Aamulehden Bulwer-Lytton-tuomariston edustaja toimittaja Markus Määttänen.

Rakas harrastus

Voittajavirkkeen on kirjoittanut 19-vuotias Pihla Tammisto Helsingistä.

Millainen kirja voisi alkaa näin?

–Se voisi olla asenteellinen seikkailukertomus.

Tammisto kertoo, että hän innostui kilpailusta, kirjoitti muutaman lauseen ja päätti sitten vaihtaa kokonaan näkökulmaa. Näin syntyi voittajalause. Hän lähetti kilpailuun pari muutakin lausetta.

Kirjoittaminen on muutenkin Tammistolle rakas harrastus. Hän on kirjoittanut muun muassa novelleja, ja nyt hän kirjoittaa ensimmäistä romaaniaan.

–Tai toivottavasti siitä tulee ensimmäinen romaanini, hän tarkentaa.

Miten aiot juhlistaa Bulwer-Lytton-voittoasi?

–Ehkä lopetan ylioppilaskirjoituksiin lukemisen tänään puoli tuntia aiemmin, voittaja naurahtaa.

Suosio yllätti

Aamulehden Bulwer-Lytton-kilpailun voittajat julkistettiin torstai-iltana Tampereella TTT-klubilla. Päävoiton lisäksi palkintoja ja kunniamainintoja jaettiin lajityypeittäin. Kaikkien sarjojen voittajat näet tämän jutun lopusta.

Aamulehden Bulwer-Lytton-kilpailuun tuli kaikkiaan 980 toinen toistaan pöhkömpää romaaninaloitusvirkettä. Määttänen kertoo, että osallistujien määrä yllätti.

–Kilpailu osoitti sen, että kun tarkoitus on kirjoittaa lähtökohtaisesti huonoa kirjallisuutta, se vapauttaa kirjoittamaan hyvää kirjallisuutta. Kun itsekritiikin turmio on poissa, syntyy nostattavaa ja hauskaa tekstiä, Määttänen sanoo.

–Kilpailu osoitti myös sen, että Aamulehden lukijat ovat hyvin kirjoittavia ihmisiä.