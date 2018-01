Tarkista tästä, kuinka loppiainen vaikuttaa aukioloihin ja aikatauluihin – Alkot ovat kiinni, bussit kulkevat päivällä sunnuntain aikataulujen mukaan

Aamulehti

Alko 5.1. normaalit aukiolot, loppiaisena myymälät ovat kiinni.

Jätehuolto 5.1. jäteasemat ja jätekeskukset ovat avoinna normaalisti. Suljettuina 6.1.

Kaupat saavat olla vapaasti auki oman valintansa mukaan.

Kauppahalli avoinna pe 5.1. klo 8–18, suljettu 6.–7.1.

Kela Perjantaina 5.1. Kelan toimistot palvelevat normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, kuitenkin enintään klo 16:een saakka. Valtakunnallinen puhelinpalvelu (palvelunumerot) palvelee klo 16:een saakka.

Kirjastot 5.1. kirjastot suljetaan viimeistään klo 17 ja kirjastoautot lopettavat ajon klo 16. Loppiaisena kirjastot ovat kiinni.

Autoliiton Tiepalvelu auttaa 24/7 puh. 0200 8080.

Tampereen seudun joukkoliikenne Loppiaisena 6.1. sunnuntain aikataulut, lisäksi perjantain myöhäisillan ja yön P-vuorot.

Matkahuolto on avoinna loppiaisena 6.1. klo 9.45–18. Kaikki aikataulutiedot pyhäpäivien poikkeukset mukaan lukien löytyvät aikatauluhausta Matkahuollon verkkosivuilta www.matkahuolto.fi. Aikataulut voi tarkistaa myös Matkahuollon palvelunumerosta 0200 4000, joka on avoinna kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Puhelun hinta on 1,99 €/min + pvm.

Länsilinjat 5.1. perjantain aikataulut. 6.–7.1. sunnuntain aikataulut.

Paunu 5.1. perjantailiikenne. 6.–7.1. sunnuntailiikenne, kaukoliikenteessä ei SS-vuoroja.

Postit To 5.1. Postin omat myymälät sulkevat klo 18. Loppiaisena 6.1. Postin omat myymälät ovat kiinni.

VR 5.1. perjantaiaikataulut. Loppiaisena 6.1. sunnuntaiaikataulut. Lisäksi N-juna 9599 Helsingistä klo 23.57. Tietoja junaliikenteestä saa puhelinpalvelusta 0600 41 900 ma–su klo 7–22 (1,99 e/vastattu puhelu + pvm) sekä internetistä vr.fi, mobiiliaikataulut m.vr.fi.

Museot Perjantaina 5.1. avoinna Milavida klo 11–18, Vapriikki klo 10–18, Työväenmuseo Werstas klo 11–18, Sara Hildénin taidemuseo klo 10–18, Tampereen taidemuseo klo 9–18, Vakoilumuseo klo 12–18. Loppiaisena 6.1. Työväenmuseo Werstas klo 11–18, Lenin-museo klo 11–17, Sara Hildénin taidemuseo klo 10–18, Tampereen taidemuseo klo 10–18, Milavida klo 11–18, Vapriikki klo 10–18, Vakoilumuseo klo 11–17.

Särkänniemen Elämyspuisto on avoinna 6.1. Akvaario klo 11–20.30, Näsinneula klo 11–23.30, Planetaario-näytökset klo 11–15, Super Park klo 11–20.

SPR Veripalvelu Rautatienkatu 21 B on suljettu loppiaisena.

Torit Tammelantori avoinna 5.1. klo 6–14, suljettu 6.–7.1.

Uimahallit Loppiaisena 6.1. kaikki hallit avoinna klo 10–18 (sisäänpääsy 16.45).

Valuutanvaihto Forex Stockmann avoinna 5.1. klo 9–20 ja loppiaisena 6.1. klo 9–19, Rautatienkatu 14:n toimipiste 5.1. klo 8.30–19, loppiaisena suljettu.

Kriisikeskus Osviitta on suljettu.

Päivystävät puhelimet Kuunteleva puhelin Aamukorva 03 213 3533 päivystää joka aamu klo 5–9.

Sosiaalipäivystys Tampere Sosiaalityöntekijät päivystävät 24/7. Nuorten selviämisasema päivystää pe 5.1. klo 20–08 ja la 6.1. klo 20–08.

SPR:n Nuorten turvatalon kriisipäivystys ja -majoitus on avoinna 6.1. klo 17–10.

Tampereen ensi- ja turvakoti on avoinna joka päivä 24/h, kriisipuhelin 050 309 9313.