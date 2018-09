Tamperelaiskirjailijan palkitusta romaanista tehdään elokuva – Britanniaan kotiutunut Emmi Itäranta kirjoittaa nyt kolmatta romaaniaan

Anna Kilponen

Vesi on Itärannalle tärkeä tarinallinen elementti, jolla on vahvoja myyttisiä ja kauas ihmiskunnan historiaan ulottuvia merkityksiä.

–Tuntui, että teen fiktiota sen pohjalta, mitä näen jo tapahtuvan. On välillä hieman pelottavaa katsoa uutisia ja nähdä ne asiat, jotka on itse kirjoittanut kauhukuvina. En sano, että maailma on sellainen kuin dystopiassani, mutta suuntaviivat ovat olleet näkyvissä viimeisen 15 vuoden aikana.

–Elokuvassa kirjan henkilöiden sisäisiä konflikteja on käännetty enemmän toiminnan tasolle. On tärkeämpää, että tarina kantaa ja tematiikka säilyy tunnistettavana kuin että kohtaukset pysyvät pilkulleen samoina. Kirjailijan on hyvä osata päästää irti omasta tekstistään silloin, kun lähtee mukaan siihen, että sitä dramatisoidaan toiselle ilmaisuvälineelle, kuten elokuvaksi, televisiolle tai teatteriin, Itäranta kertoo.

Kuka?

Emmi Itäranta

Syntynyt Tampereella vuonna 1976.

Asuu Kaakkois-Britanniassa Canterburyssa, joka on saaren aurinkoisin paikka. Seutu tunnetaan nimellä The Garden of England.

Perheessä it-alalla työskentelevä aviomies.

Kirjailija, maisterin tutkinnot draamasta ja luovasta kirjoittamisesta.

Lähti ensimmäisen kerran Britanniaan vuonna 1999 vaihto-oppilaaksi opiskellessaan teatterin ja draaman tutkimusta Tampereen yliopistossa.

Toiminut muun muassa dramaturgina, käsikirjoittajana, teatterikriitikkona ja tiedottajana.

Muutti Caterburyyn vuonna 2007 aloittaakseen luovan kirjoittamisen tutkinnon opinnot Kentin yliopistossa.

Julkaissut kaksi fantasiaromaania Teemestarin kirja (2012) ja Kudottujen kujien kaupunki (2015). Tekeillä kolmas romaani, joka julkaistaan aikaisintaan vuoden 2019 lopulla.

Esikoisteos on saanut Kalevi Jäntin palkinnon 2012 ja Nuori Aleksis -palkinnon 2013. Se oli ehdokkaana myös kansainvälisen Arthur C. Clarke -palkinnon saajaksi. Sitä on käännetty yli 20 kielelle. Toisen romaanin käännösoikeudet on myyty seitsemään maahan.

Kasvattaa noin viisi vuotta sitten ostamansa talon puutarhassa perunoita, tomaatteja ja kesäkurpitsoja.

Lukee paljon kaunokirjallisuutta, etupäässä englanniksi. Suosikkikirjailijoita ovat muun muassa Ursula K. Le Guin ja Kazuo Ishiguro.