Tamperelaiset kulttuurivaikuttajat pitävät TTT:n uhkaamista isona iskuna paitsi kulttuurille myös elinkeinoelämälle: "Miksi pitää mennä sorkkimaan isoa työllistäjää?"

Nina Lehtinen, Jantso Jokelin Aamulehti

Aamulehti kysyi seitsemältä kulttuurialan vaikuttajalta, minkälainen merkitys Tampereen Työväen Teatterilla on ja on ollut paikallisesti, valtakunnallisesti, teatteritaiteen ja kulttuurin alalla.

Toiseksi kysyimme, minkälaisia vaikutuksia nyt jätetyllä vos-muistiolla tulee olemaan, mikäli uudistus toteutuu työryhmän esittämässä muodossa.

Nykysirkuksen tekijä Taina Kopra ihmettelee, miksi työryhmään alun alkaen valittiin niin runsas edustus musiikin ja museoiden ihmisistä.

Teatteritaiteen professori Pauliina Hulkko muistuttaa Tampereen Työväen Teatterin olevan erityisen haavoittuvainen juuri nyt.

Teatterin johtaja on vaihtumassa, kun nykyinen johtaja Maarit Pyökäri eläköityy ensi syksynä. Haku pestiin on jo päättynyt.

–Miten kukaan voi tulla taloon johtajaksi tilanteessa, jossa rahat ovat loppumassa?

Karoliina Blackburn

Tamperelainen vapaa näyttelijä

Kimmo Penttinen

Minkälainen merkitys Tampereen Työväen Teatterilla on?

–TTT on teatteri, joka on vanhempi kuin Suomi. Paikka, jossa on toiminut Eino Salmelainen ja hänen teatterikoulunsa. Suomen tärkeimpiä teatterikeskuksia historiallisesta perspektiivistä ja nykypäivänäkin Suomen hienoimpia ensemble-teattereita ja kantaesitysten tekopaikkoja. TTT sijaitsee pääkaupunkiseudun ulkopuolella, kaupungissa, johon pääsee ympäri Suomea. Sillä on huippuhenkilökuntaa ja hienoja kotimaisia kantaesityksiä.

Minkälaisia vaikutuksia vos-ratkaisulla tulee olemaan, mikäli se toteutuu?

– Paikallisella tasolla murskaavia. Tampereella on näyttelijänkoulutusta, joka täytti juuri 50 vuotta ja televisiotoimintaa. Tampereen freelancenäyttelijäyhdistys on Suomen toiseksi suurin näyttelijäyhdistys. Kaupungissa toimii satoja ammattikoulutettuja näyttelijöitä, joilta viedään viimeisetkin toimintaedellytykset, jos toimivan teatteritalon toiminta rampautetaan.

–Miksi ihmeessä pitää mennä sorkkimaan isoa alan työllistäjää, joka työllistää vastavalmistuneita näyttelijöitä, freelancenäyttelijöitä, muusikoita, ammattitanssijoita, säveltäjiä, näytelmäkirjailijoita, dramaturgeja, puhumattakaan siitä pitkästä alihankintaketjusta, johon kuuluu lavastajia, maton toimittajia, leipomoita, suutareita? Pöyristyttävää!

–Tampere on muuttovoittokunta ja samaan aikaan, kun kaupungista on tullut toinen kasvukeskus, täältä viedään kulttuuri-, taide- ja televisiotoiminta pääkaupunkiseudulle. Yksi laitos otetaan maksumieheksi. Teatteritalo, joka on rakennettu valtion ja kaupungin rahoilla ja jolle on annettu kansallisen näyttämön asema, rampautetaan. En käsitä, miten tällaisesta edes joutuu keskustelemaan. Jos mietitään valtion rahanjakoa, niin tämä sotii täysin alueellista yhdenvertaisuutta vastaan.

Riku Suokas

Näyttelijä, stand up -koomikko, TTT:n entinen johtaja

Tomi Vuokola

Minkälainen merkitys Tampereen Työväen Teatterilla on?

– Onhan sillä nyt suuri merkitys kaupunkilaisille. Kaupungin suurimmassa teatterissa on mahdollista tehdä ihan erilaisia produktioita kuin muualla. TTT on vuosikymmenten saatossa tehnyt erittäin merkittäviä satsauksia ja produktioita suomalaisen teatteritaiteen kannalta. Kaikesta kulttuuritarjonnasta se on Tampere-talon kanssa isoin vetovoimaa luova tekijä ja syy, miksi Tampereelle kannattaa ylipäätään muuttaa.

Minkälaisia vaikutuksia vos-ratkaisulla tulee olemaan, mikäli se toteutuu?

– Luin kyllä kauhukseni eilen tämän suunnitelman, todella edesvastuutonta. Jotain todella merkittävää ja dramaattista tapahtuu, jos 40 ihmistä joudutaan irtisanomaan ja joku tai jotkut näyttämöt joudutaan sulkemaan kokonaan. Pahimmassa tapauksessa kynnys ottaa taiteellisia riskejä heikkenee, ja paineet omien tulojen kasvattamiseen ja kulujen pienentämiseen kasvavat. Tämä johtaa pahimmillaan kierteeseen, jossa teatterin toiminta pienenee ja pienenee ja kuihtuu pois.

–Mielestäni olisi hieno asia, jos uudistuksen myötä tuen piiriin tulisi uusia toimijoita ja lajeja. Mutta sitä ei voi rahoittaa invalidisoimalla tahoja, jotka ovat osoittaneet, että ne pystyvät kantamaan valtiontuesta vastuun. Ei se voi olla tuollaista, että otetaan yhdeltä toimijalta noin paljon pois. Teatteri on erittäin henkilökeskeinen ala, rahasta menee valtaosa ihmisten palkkoihin. Ei sitä tuhlailla mihinkään taiteellisiin turhuuksiin, ihmisistä se on pois.

–Tuollaisenaan en näe ehdotuksessa mitään hyvää. En tosin ole vielä muistiota lukenut, eli puhun tässä vähän suulla suuremmalla. Mutta tuolla tavalla uudistusta ei silti pidä rahoittaa.

Taina Kopra

Sorin Sirkuksen taiteellinen johtaja

JUKKA VUOKOLA

Minkälainen merkitys Tampereen Työväen Teatterilla on?

–TTT on ollut minulle työpaikka. Olen ollut tekemässä sinne erityiskoreografioita, ja Sorin Sirkuksesta on ollut siellä ihmisiä erilaisissa tilanteissa ja tarpeissa sekä näyttämöllä että näyttämön takana. Yhteistyömme on ollut tiivistä, ja sisältänyt sekä osaamisen vaihtoa että välineiden vaihtoa. Taiteelliselta kannalta TTT on Suomen merkittävimpiä teattereita siksi, että sieltä tulee jatkuvasti uusia kotimaisia kantaesityksiä. Uusia teoksia, jotka ovat tässä ajassa tai merkityksellisiä historian kentässä. Ne ovat olleet myös helposti lähestyttäviä, koska niitä on tultu katsomaan ympäri Suomen.

Minkälaisia vaikutuksia vos-ratkaisulla tulee olemaan, mikäli se toteutuu?

– Todellakin toivon, että näin ei tapahdu. Niin kutsuttu asiantuntijaryhmä oli kaikkea muuta kuin asiantuntijaryhmä, jos ajattelee koko taidekentän kattamista ja valtakunnallisuutta. TTT:lle on juuri tehty isot satsaukset ja valtavat investoinnit, jotta iso näyttämö ja harjoitusnäyttämö saadaan kunnolla toimimaan. Jos käytöltä viedään pohja, siinä ei ole mitään järkeä. Se on typeryyttä pitkällä tähtäimellä, että tuollainen massiivinen laitos Hämeenpuistossa seisoisi käyttämättömänä. Ratkaisu vie työpaikkoja ja mukaan pitää laskea myös muut palvelut: hotellit, ravintolat, taksit ja VR. Taiteelliselta kannalta omaleimaisuus teatterin tarjonnasta katoaa.

Panu Raipia

Tampereen Komediateatterin johtaja

Eriika Ahopelto

Minkälainen merkitys Tampereen Työväen Teatterilla on?

– Se on Pirkanmaan suurin taidelaitos, onhan se jonkinlainen veturi ollut. TTT ja Tampereen Teatteri ovat yli satavuotiaita laitoksia, ne ovat luoneet tietyssä mielessä kulttuurin tähän kaupunkiin. Niiden ansiosta Tampereella on totuttu käymään yhteiskuntaluokasta riippumatta teatterissa, niin duunarit kuin herratkin. Meille nuoremmille teatterialan laitoksille ne ovat tehneet sen, että olemme voineet syntyä teatterimyönteiseen kaupunkiin. Ilman heitä meitä ei varmaan olisi.

Minkälaisia vaikutuksia vos-ratkaisulla tulee olemaan, mikäli se toteutuu?

–Siihen, miten muistio vaikuttaisi kulttuurikenttään laajemmin, en pysty vastaamaan. Uudistus on niin iso. Kun Tampereelta lähtee kulttuurilta rahaa pois, se on suru-uutinen. On fataalia, jos tämä menee lainsäädäntöön asti. TTT:n tuotantorakenteet menevät uusiksi, se ei voi enää toimia samalla rakenteella kuin se on sata vuotta toiminut. Tampereen Komediateatteri on ollut nyt alle 10 vuotta VOS-teatteri. Meillä tuen vaikutus on tietenkin huomattavasti pienempi, mutta silti se sai meilläkin aikaan rakenneuudistuksen. Maakunnallinen vaikutus on varmasti suuri myös muille elinkeinoille: teatterintekijät tuovat kaupunkiin asiakkaita ravintoloille, hotelleille ja niin edelleen. Bussilastien määrä vähenee, jos kaupungin suurinta näyttämöä ei ole.

Anna-Elina Lyytikäinen

Tampereen Teatterin pääohjaaja

Ossi Ahola

Minkälainen merkitys Tampereen Työväen Teatterilla on?

– Ilman Tampereen Työväen Teatteria Tampere ei ole kulttuurikaupunki. Tästä tekee kulttuurikaupungin juuri se, että teatterikentällä on vahvoja laitoksia.

Minkälaisia vaikutuksia vos-ratkaisulla tulee olemaan, mikäli se toteutuu?

–Yksityiskohdista on vaikea sanoa, kun en ole niihin sen perusteellisemmin ehtinyt vielä perehtyä. Saa nähdä. Kyllä se vähän tuntuu siltä, ettei ole kovin kauaskantoisesti mietitty. Koko meidän teatteri täällä on ollut sitä mieltä, että kamala asia. Järkyttävä uutinenhan tämä on, toivon todella, että ehdotus ei mene läpi. Ei kai se voi mennä?

Reino Bragge

Tampereen Teatterin johtaja

Jari Toivonen

Minkälainen merkitys Tampereen Työväen Teatterilla on?

– Eino Salmelaisen yhden kirjan nimi on Parivaljakko, mikä viittaa hyvin Tampereen Teatteriin ja Tampereen Työväen Teatteriin asemaan. Ne ovat Tampereen kaksi suurta teatteria, jotka olivat pitkään samankokoisiakin, kunnes Työviksen suuri näyttämö valmistui ja ajoi suuruudessaan ohi.

Minkälaisia vaikutuksia vos-ratkaisulla tulee olemaan, mikäli se toteutuu?

– Työväen Teatterin ja tamperelaisen teatterielämän kannalta ratkaisu ei tietysti tunnu reilulta. Tällaiset uutiset eivät sinänsä tulleet yllätyksenä, olin kyllä jotain huhuja kuullut. Tämä on yksi keino löytää lisärahoitusta uudistuksiin, mutta olisi mielestäni surullista, jos se tehdään vain sisäisillä siirroilla. Tällainen ratkaisu toisi eripuraa ja panee taidelaitokset ja taidealat taistelemaan keskenään. Jos järjestelmä halutaan uusia, rahaa pitäisi löytyä ulkopuolelta. En tietysti ole poliitikko, enkä osaa sanoa kaikista yksityiskohdista. Täytyy muistaa, että se on vasta ehdotus, mitään ei ole vielä päätetty.

Sen verran olen uudistusehdotukseen perehtynyt, että näen siinä jotain hyvääkin. Teatterin puolella esimerkiksi ryhmille olisi mahdollisuus saada rahoitus kolmeksi tai jopa kuudeksi vuodeksi kerrallaan, mikä tarkoittaisi niille aivan uudenlaista jatkuvuutta.

Pauliina Hulkko

Tampereen yliopiston näyttelijätyön professori

ILKKA LAITINEN

Minkälainen merkitys Tampereen Työväen Teatterilla on?

–TTT:llä on mieletön valtakunnallinen merkitys historiallisesti ja yhteiskunnallisesti nimenomaan työväen omana teatterina ja merkittävänä vaikuttajana suomalaisen teatterin kehityksestä. Toisaalta TTT:llä on ollut vahva rooli myös modernismin ja oman aikansa avantgarden edustajana. Se on nostanut esiin näkyvästi näyttelijöiden roolin. Aikanaan Eino Salmelainen perusti teatteriin oman koulutusväylän työväestöstä nouseville näyttelijöille. Se oli kansainvälisestikin kovan tason koulutusta.

Minkälaisia vaikutuksia vos-ratkaisulla tulee olemaan, mikäli se toteutuu?

–Tämä ei ole mikään ratkaisu taiteen rahoitusongelmiin. Se on historiaa ymmärtämätön äkkiliike, joka kertoo eniten tämän ajan poliittisesta ilmastosta, siitä, että kansallisena näyttämönä ei voi enää olla työväen näyttämö. Ratkaisu vaikuttaa paikallisesti työllisyyteen, mutta rappioittaa myös yleistä moraalia. Ei mikään taide- eikä mikään muukaan organisaatio voi toipua tuollaisista äkkiliikkeistä vaan asettuu puolustusasemiin. Jos halutaan muuttaa asioita, pitää lähteä rakenteellisesti uudenlaisesta ajattelusta, jossa annetaan teatterille mahdollisuus. Tampereen Työväen Teatterissa on myös vaihtumassa johtaja. Miten uusi johtaja voi tulla taloon tilanteessa, jossa rahat ovat loppumassa? Ymmärrän, että suomalaista rahoitusjärjestelmää täytyy uudistaa, mutta tämä ei ole ratkaisu.