Tampereen Työväen Teatterin syksyssä on kahdeksan ensi-iltaa

Elina Laurila Aamulehti

Tampereen Työväen Teatterin ohjelmistossa on tänä syksynä kahdeksan ensi-iltaa. Niistä viisi on kantaesityksiä.

Syksyn ensimmäinen esitys on virtuaalijännäri The Nether, joka nähdään ensi-illassa Eino Salmelaisen näyttämöllä 31.8.

Suuren näyttämön syksyn ensimmäinen ensi-ilta on komedia Tämä on ryöstö! Sen käsikirjoittajatiimi Henry Lewis, Jonathan Sayer ja Henry Shiels tunnetaan myös komediasta Näytelmä joka menee pieleen.

TTT:lle komedian ohjaa Tommi Auvinen ja tapahtumat on sijoitettu Lontoon sijasta 1950-luvun Tampereelle ja luvassa on herkkua varsinkin sanaleikkien ystäville. Suomennos on Mikko Koivusalon.

Tämä on ryöstön! ensi-ilta on 6.9. ja pääosissa nähdään muun muassa Tommi Raitolehto, Samuli Muje, Tom Lindholm ja Saska Pulkkinen.

Isoin odottaa vielä

TTT:n syksyn isoin ensi-ilta on musikaali Billy Elliot, jota on valmisteltu jo keväästä 2017. Silloin aloitti Billy Elliot -koulu, josta valittiin kolme poikaa Billyn ja kolme Michaelin rooliin. Billy Elliotin ensi-ilta on Suurella näyttämöllä 18.10.

Lue myös: TTT:n tämän vuosituhannen suurimman tuotannon tähdet ovat nyt selvillä: Jiri Rajala, Osku Perkiö ja Simo Riihelä vuorottelevat Billy Elliotin roolissa

Lue myös: Ohjaajan ilmoitus sai nokialaispojan kyyneliin – Ilmari Kujansuu, 10, nappasi TTT:n suurmusikaalin pääosan

Sirkku Peltolan käsikirjoittama ja ohjaama näytelmä Pässi saa ensi-iltansa 9.10. Se kertoo tämän hetken suomalaisista, kainuunharmaspässistä ja paperittomasta Bagdadin filharmonikkojen sellististä. Rooleissa nähdään muun muassa eläkepäiviltään lavalle palaava Tuire Salenius ja Auvo Vihro.

Tommi Auvisen ja Seija Holman käsikirjoittama ja Juha Vainion lauluja sisältävä Vanhoja poikia saa kantaesityksensä 6.11. Rooleissa nähdään Taneli Mäkelä, Esko Roine, Tuomas Uusitalo ja Puntti Valtonen. Esitykset säestävät livenä Antti Paalanen ja kansanmusiikkiyhtye Kiharakolmio.

Kellariteatterin syksyn ensi-iltoja ovat Vakavuusongelma, joka tulee ensi-iltaan 4.9. ja uusi kotimainen näytelmä Kylä, joka tehdään yhteistyössä Teatteri Siperian kanssa. Sen ensi-ilta on 27.10.

TTT-klubilla nähdään syksyllä Tiina Brännaren ohjaama komedia Kuumia aaltoja, jonka ensi-ilta on 5.9. Rooleissa ovat Kristiina Hakovirta ja Karoliina Kudjoi.