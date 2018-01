Tampereen Työväen Teatteri saa yllättävää tukea myös kokoomuksen riveistä – Pauli Kiuru: "Jos saan kuraa niskaani, niin antaa tulla. Puolustan nyt kulttuuria."

Nina Lehtinen Aamulehti

Myös pirkanmaalainen kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) aikoo puolustaa ahdinkoon joutunutta Tampereen Työväen Teatteria, jolta valtionosuusjärjestelmän uudistaminen uhkaa viedä kaksi miljoonaa euroa.

–Pirkanmaalaisena kansanedustajana ajattelen maakuntamme parasta ja Tampere on Pirkanmaan pääkaupunki. Olen käynyt usein sekä Tampereen Teatterin että Tampereen Työväen Teatterin näytöksissä, kertoo valkeakoskelainen Kiuru, joka piti omat 50-vuotisjuhlansa Valkeakosken teatterissa.

Hän aikoo tehdä eduskunnassa kaikkensa, jotta kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistamista pohtineen työryhmän esitys ei mene läpi nyt esitetyssä muodossa.

Eduskunnassa kulttuurin ajankohtaiskeskustelu

Ensimmäinen suurempi mahdollisuus tulee jo helmikuussa, jolloin eduskunnassa käydään Kiurun aloitteesta kulttuurin ajankohtaiskeskustelu.

"Ei pitäisi asettaa vastakkain pääkaupunkiseutua ja maakuntia niin, että syntyy vaikutelma elitistisestä paikasta, jota erityisesti suojellaan, ja sitten jostakin vähempiarvoisesta, jota harrastellaan maakunnissa."

Pauli Kiurun tekemän aloitteen ajankohtaiskeskustelusta kirjoitti laaja rintama kansanedustajia eri puolueista, yhteensä 115 kansanedustajaa.

Helmikuisessa ajankohtaiskeskustelussa on määrä käsitellä kulttuurin ja luovien alojen taloudellisia vaikutuksia, kulttuurin terveysvaikutuksia, luovien alojen koulutuksen ja kulttuurin rahoituspohjaa sekä sitä, miten kulttuuri vaikuttaa siihen, miten hyvin suomalainen yhteiskunta kestää vastakkainasettelua ja informaatiovaikuttamista.

Tyylitön vastakkainasettelu

Pauli Kiurusta valtionosuusjärjestelmän uudistamista pohtineen vos-työryhmän esityksestä syntyy ikävä vaikutelma, että Helsingin eliitille halutaan tarjota parasta ja maakuntien pitäisi tulla toimeen vähemmällä.

–Teatterikentässä ei pitäisi asettaa vastakkain pääkaupunkiseutua ja maakuntia niin, että syntyy vaikutelma elitistisestä paikasta, jota erityisesti suojellaan, ja sitten jostakin vähempiarvoisesta, jota harrastellaan maakunnissa, sanoo Kiuru.

–Myös vuoden 1918 muistovuosi pitäisi tahdikkaasti huomioida, vaikka se tuleekin tässä yhteydessä nyt sattumalta. Onko tämä ajateltu loppuun asti? Nyt pitäisi rakentaa luottamusta ja kulttuurin saatavuutta koko maassa, sanoo Kiuru.

Hänestä kulttuuri on tärkeää, teatteri on tärkeää, ajatus on tärkeää ja vastakkainasettelun välttäminen on tärkeää. Siksi hän haluaa kokoomuslaisenakin olla mukana puolustamassa Suomen ainoaa työväennäyttämöä.

–Tietenkin mietin saanko tästä nyt kuraa niskaani, mutta jos saan, niin antaa tulla. Puolustan nyt kulttuuria kokonaisvaltaisesti, oli se sitten Työväen Teatteri, Tampereen Teatteri tai Komediateatteri. Haluan tukea Tamperetta myös tulevana Euroopan kulttuuripääkaupunkina, ja kokonaisuus on aina enemmän kuin osiensa summa.

Euroopan kulttuuripääkaupunki valitaan Suomesta vuodelle 2026. Kesäkuussa tehtäväänsä astuneen Tampereen pormestarin Lauri Lylyn (sd.) ohjelmassa on mukana selvitys Tampereen hakemuksesta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.