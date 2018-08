Tampereen Teatterikesä tuo lavalle paljon lohdullista: Yksi on erokriisissä kamppaileva Brad Pitt, jonka on luotava itsensä uudestaan savesta

Nina Lehtinen Aamulehti

Tampereen Teatterikesä starttaa maanantaina kahdella esityksellä. Pakkahuoneella leivotaan alusvaatteissa valtavaa savimöhkälettä, treenataan elämän kolhimaa, keski-ikäistä miestähteä ja pohditaan rakkauden sekä kohtalon käänteitä.

Anna-Mari Karvosen ja Anni Puolakan ohjaama Amor Fati tuo lavalle 200 kiloa savea ja Samuli Niittymäen näyttelemän, eronneen Brad Pittin. Esityksessä personal trainer (Tatu Nenonen) treenaa tähteä ja Puolakan esittämä toimittaja haastattelee tätä.

LAURA TALVITIE / Aamulehti

Traagista, hilpeää ja koskettavaa.

200 kiloa savea lavalla on vaikuttava näky, ja toimii oikeastaan Brad Pittin vastanäyttelijänä.

Mistä savi on Tampereelle tuotu, esityksen ohjaajat Anna-Mari Karvonen ja Anni Puolakka?

–Savi tuotiin Hangosta, missä meillä oli kesäkuun alussa esityksiä. Savi oli paikalliselta tuottajalta. Se on koulusavea eli karkeaa, mutta suomalaista savea. Savea on pitänyt tässä välissä myös hoitaa ja kastella ja kuljetella.

Minkälainen suhde työryhmällä on saveen?

–Eräs keraamikko kertoi meille, että savella on muisti, se muistaa minkälaisia muotoja se on ottanut. Tiivis, aikaisemmin muovailtamaton savikuutio on erilaista työstää kuin savi, jota on aiemmin työstetty. Jo Kiasma-teatterissa meille syntyi voimakas suhde saveen ja siitä oli esitysten päätyttyä vaikea luopua. Pidimme pienen jäähyväisseremonian kimpaleelle.

Mistä ajatus Amor Fatiin on lähtenyt?

–Ensin tuli savi. Teimme esityksen Kiasma-teatteriin ARS17 -näyttelyn yhteyteen viime syksynä. Näyttelyssä käsiteltiin digitaalista murrosta. Siitä tuli olo, että meitä kiinnostavat enemmän ikiaikaisuus: maa ja keho. Sitten vastaamme tuli Brad Pittin haastattelu, jonka hän antoi puolitoista vuotta sitten erokriisinsä keskeltä. Haastattelussa hän kertoi, miten on kerännyt kriisissään voimaa saven kanssa työskentelystä, aineellisista asioista ja kuvataiteista.

Mistä esityksen nimi, Amor Fati, tulee?

– Amor Fati tarkoittaa kohtalon rakastamista, sitä miten ihmisen kohtalona on olla jonkin aikaa epähenkilökohtaisen epäinhimillisen elämän voiman kuljettajana. Sitten kun hän kuolee, elinvoima jatkaa matkaansa ja ottaa erilaisia muotoja. Käsite on ollut jo Friedrich Nietzschellä. Meistä ajatus, että ihminen on hetkellinen elinvoiman ilmentymä, on kiehtova. Sellaisesta ajatuksesta voi saada vaikeissa elämän kriiseissä lohtua.

Tampereen Teatterikesä: Amor Fati Pakkahuoneella maanantaina klo 19:00 ja tiistaina klo 13:00