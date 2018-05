Tampereen suurin taidegalleria sai jälleen täydennystä – Tämän taideteoksen maksaa rakennusliike

Nina Lehtinen Aamulehti

Vuoreksen taideohjelma poikii edelleen uutta taidetta kaupunginosaan.

Maanantaina tamperelainen kuvataiteilija Jaakko Himanen ripusti teostaan Pirttisuonraitilla nosturin ja rakentamisen ammattilaisten avulla. 40 osasta rakentuva Varpu koostuu akryylihartsista valmistetuista koripalloista ja tennismailoista sekä köydestä.

Näin kuusimetrisen teoksen ripustus onnistui helteisenä päivänä:

Taiteilijalle teoksen puolitoistavuotta kestänyt tekoprosessi alkoi mahdollisimman mukavasti: rakennusliike otti yhteyttä ja kysyi teosta.

–Vuoreksen kaavassa on jo rakennusoikeuteen määritelty se, että taide huomioidaan. Taiteelle on täällä olemassa myös suositushinta. Teoksista tehdään ensin luonnossopimus, josta taiteilija saa myös palkkaa, Himanen kertoo.

Tästä syystä julkisia taideteoksia alkaa Vuoreksessa olla pian enemmän kuin muualla Tampereella yhteensä. Viime vuoden loppuun mennessä kaupunginosaan oli valmistunut lähes 70 yksittäistä teosta kymmeniltä eri taiteilijoilta.

Toni Repo

Jaakko Himasen teoksia löytyy Vuoreksesta muualtakin. Vuonna 2015 Koukkuaurankadulle valmistui hänen teoksensa Kotirento. Hän on tehnyt taidetta myös alueella sijaitsevaan yksityiskotiin.

–Yhteneväistä täällä oleville teoksilleni on luontoaihe. Koukkuaurankadulla se on sudenkorento, joka on rakentunut kodin käyttöesineistä, ja tässä teoksessa on puolukanvarpu, joka on rakentunut urheiluvälineistä.