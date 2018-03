Maksaisitko itse näin paljon lipusta? Tampereen oopperan suurponnistus Veljeni vartija jää yleisötavoitteesta ja tuottaa tappiota

Harri Hautala Aamulehti

Tampereen oopperan Veljeni vartijasta tuli taiteellinen menestys, mutta lippuluukulla on ollut odotettua hiljaisempaa.

Tampereen vuoden 1918 taisteluista kertovan oopperan esitykset ovat vetämässä noin 8 000 kuulijaa, kun tilaa olisi maksimissa hieman yli 10 000:lle. Lisäksi tuosta kahdeksastatuhannesta muutama sata on ollut kutsuvieraita.

Uuden suomalaisen oopperan tekeminen on aina taloudellinen riski. Se on standardioopperaa kalliimpaa, sillä esimerkiksi libretistille ja säveltäjälle pitää maksaa palkkiot. Ja koska teos on entuudestaan tuntematon, yleisön mukaan saaminen on työlästä.

Tampereen oopperan tuottamisesta vastaavan Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas toteaakin, että Veljeni vartijan taloudellinen tulos jää miinukselle.

–Se on ollut iso taloudellinen satsaus ja lopputulema produktion tuottajalle Tampere-talolle tulee olemaan tappiollinen.

Oikea hinnoittelu?

Lipputulot ovat olennainen osa Tampereen oopperan toiminnan rahoitusta, mutta julkistakin tukea tulee jonkin verran. Taiteen edistämiskeskuksen kautta tuleva valtion harkinnanvarainen tuki oli kuitenkin tänä vuonna Tampere-talon odotuksia pienempää.

–Valtionavustus kantaesitykselle on ollut kustannuksiin nähden pieni, mikä kasvattaa oopperan tekemisen riskiä. Kiitämme toki kaikkia tukijoita, erityisesti Tampereen kaupunkia oopperatoimintamme merkittävimpänä tukijana, Paulina Ahokas sanoo.

Kun oopperan tekeminen on tunnetusti taiteista kalleinta, se näkyy vääjäämättä lippujen hinnoissa. Veljeni vartijan liput maksavat halvimmillaan 68 euroa, mutta sillä summalla on päässyt kaukaisille paikoille kuten parvekkeen takakulmiin. Parhaiden paikkojen lipuista on saanut maksaa 98 euroa.

Tampereen oopperan vastaava tuottaja Suvi Leinonen ei kuitenkaan usko, että lippujen hinnat olisivat karkottaneet yleisöä.

–Lipunhinnat ovat linjassa suhteessa teoksen kokoon ja suureen esiintyjäjoukkoon sekä oopperan hinnoitteluun yleensä.

–Lisäksi löytyy edullisempia lippukategorioita, opiskelijahintaa, eläkeläis- ja ryhmäalennuksia sekä kampanjahintoja. Emme ole saaneet palautetta lipunhintoja koskien, sanoo Leinonen.

Tampereen ooppera teki hartiavoimin töitä Veljeni vartijan markkinoimiseksi niin Pirkanmaalla kuin pääkaupunkiseudullakin. Lisäapua on tullut hyvistä arvosteluista.

Historiallinen teos

Veljeni vartijan lopulliset myyntiluvut tiedetään vasta lauantaina kuultavan viimeisen esityksen jälkeen, mutta mitään suurta loppuryntäystä on tuskin odotettavissa. Oopperaliput varataan yleensä hyvissä ajoin.

Tampere-talossa ollaan silti luottavaisia myynnin viime hetken pyrähdykseen.

–Suosiollisen vastaanoton myötä loppukiri on vielä käynnissä. Lippuja kahteen viimeiseen esitykseen on vielä jonkin verran jäljellä, kannustaa Leinonen.

Veljeni vartija on huomattu myös ulkomailla.

–Vieraita on käynyt muun muassa Viron ja Latvian oopperataloista. Lisäksi toimittajavieraita on tullut Saksasta, Briteistä ja Pohjoismaista. Teoksen markkinointi ja tiedotus on ollut aktiivista myös kansainvälisesti.

Vaikka oopperan europuolen tulos jää tappiolle, taiteen merkitystä mitataan tietysti myös muilla arvoilla.

–Tampereen oopperalle muistovuoden kunnioittaminen suuritöisellä kantaesityksellä, maan parhaiden tekijöiden kanssa, on merkittävä ja historiallinen etappi, sanoo Suvi Leinonen.

Ensi vuonna Tampereen ooppera palaa klassikoihin Giacomo Puccinin La bohèmen myötä.

Veljeni vartijan viimeiset esitykset ovat Tampere-talossa torstaina 1.3. klo 18.30 ja lauantaina 3.3. klo 15.