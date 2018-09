Tampereen Ooppera sai vahvistuksekseen Tony-palkitun amerikkalaistenorin – laulaa La Bohèmessa Rofoldon roolin

Elina Laurila Aamulehti

Tampereen Oopperan ensi helmikuussa nähtävään La Bohèmeen on kiinnitetty uusi laulaja. Amerikkalaistenori Jesus Garcia tulkitsee Rodolfon roolin.

Rofoldo on yksi oopperan keskeisistä rooleista, ja Garcia on laulanut sen monissa tuotannoissa viidellä eri mantereella. Hän on myös voittanut Tony-palkinnon roolistaan Baz Luhrmannin La Bohème -tuotannosta Broadwaylla.

Suomessa Garciaa kuultiin viime kesänä Savonlinnan oopperajuhlilla Faustin nimiroolissa.

La Bohèmen muissa rooleissa nähdään muun muassa Helena Juntunen, Arttu Kataja, Waltteri Torikka, Timo Riihonen ja Suvi Väyrynen.

Kari Heiskasen ohjaama klassikkoteos La Bohème saa ensi-iltansa Tampere-talossa helmikuussa 2019.