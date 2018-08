Tampere Filharmonian odotettu puistokonsertti palaa riemukkaasti Sorsapuistoon: Orkesteri saa West Side Storyn rakastavaisiksi kaksi laulavaa näyttelijää

Harri Hautala Aamulehti

–Minun seuraava työni on brittikomedia Tämä on ryöstö!, sanoo Saska Pulkkinen.

Kun musikaaliviikko on ohitse, uudet tehtävät odottavat molempia näyttelijöitä TTT:ssä.

–Tiesin heti, että haluan laulaa Matti Puurtisen kappaleen Vaimoväen onnen, joka oli TTT:ssä aikoinaan Suruttomat-musikaalissa. Esitimme sen 13 vuotta sitten juuri Teatterikesässä. Se on minulle erityisen tärkeä kappale ja Matin surullisen poismenon vuoksi kunnianosoitus hänelle, Karjalainen sanoo.

Leonard Bernstein syntymästä on tänä vuonna tullut kuluneeksi 100 vuotta, joten West Side Storyn hittiparaati oli luonnollinen valinta Tampere Filharmonian puistokonsertin ohjelman ytimeksi.

Karjalaiselle laulaminen on niin keskeinen osa taiteilijuutta, että hän on kouluttautunut sillä puolella ahkerasti.

–Juuri musikaaleilla sain aikoinaan paljon töitä, kun musikaalien tekemisen osaaminen ei vielä silloin ollut niin iso juttu. Nykyäänhän se on näyttelijälle välttämättömyys.

Näyttelijäksi vuonna 1995 valmistunut Karjalainen on puskenut uraa laulavana näyttelijänä itsenäisemmin.

Pulkkiselle West Side Story on tuttu teos, joskin pienemmästä roolista.

–En ole laulanut sitä aikaisemmin, joten tämä on iloinen haaste, Karjalainen sanoo.

Karjalainen on aikaisemmin esiintynyt Tampere Filharmonian satukonsertissa ja vuoden 2013 itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa. Pulkkiselle orkesterikokemus on ihan uusi juttu.

Nyt he laulavat rakastavaisina Mariana ja Tonyna Sorsapuistossa Leonard Bernsteinin West Side Storyn ikonisimpia lauluja kapellimestari Santtu-Matias Rouvalin johdolla.

Ensin he hyppäsivät suoraan lomalta lavalle TTT:n Tytöt 1918 -musikaaliin Teatterikesässä tiistaina, sitten perjantaina odottavatkin jo Tampere Filharmonian puistokonsertin laulusolistien tehtävät.

