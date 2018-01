Tämä varussotilaiden räppiä ja uhoa uhkuva repäisy on nyt kuumin musiikkivideo Suomessa – sanoituksissa taattua inttislangia ja huumoria

Anni Tolonen Aamulehti

Räppiä, uhoa ja huumoria. Näistä aineksista syntyi varussotilassoittokunnan upseerikokelaiden musiikkivideo, jonka on nähnyt kolmen päivän aikana jo lähes 80 000 suomalaista.

Video on tällä hetkellä Youtube-videoalustan kaikkein trendaavin, eli esiin nousevin suomalaisvideo. Musiikkivideon takana ovat varussotilaiden soittokunnan seitsemän nuorukaista.

Katso ja kuuntele, kuinka muusikkoreserviupseereiden Kotimatkalla soi:

–Meistä tuli hyviä ystäviä armeijan aikana, ja musiikkivideo oli hyvä tapa juhlistaa armeijan loppua, lempääläläinen Olli-Petteri Paasi kertoo.

Paasi soitti soittokunnassa vetopasuunaa, mutta Kotimatkalla-kappaleessa hän soittaa bassoa ja räppää.

–Yhdistelimme sanoituksiin intin lentäviä sanontoja ja videolle parhaita paloja yhteisistä kokemuksistamme.

Puolustusvoimien varussotilassoittokuntaan valikoituu vuosittain noin sata ikäluokkansa parasta muusikkoa, media-alan osaajaa ja ääni- sekä valoteknikkoa.

Soittokunnan nuoret aikuiset esimerkiksi tuottivat ja järjestivät viime syksynä laajan konserttikiertueen, jossa soittokunnan oma 80 hengen kokoonpano esiintyi niin Tampere-talossa kuin muun muassa Helsingin Finlandia-talossakin.

–Meistä on hitsaantunut yhteensopiva tiimi, jossa jokaisella on omat taitonsa. Video oli loistava lopetus yhteiselle urakalle, Paasi kuvaa.

Musiikkivideo on seitsemän upseerikokelaan käsialaa alusta loppuun. Sävelestä, laulusta ja räpistä vastaa Pekka Niemi ja laulussa kuullaan myös Jani Kaitosalmi. Neljäntenä räppääjänä Niemen ja Paasin lisäksi kuullaan Otso Koiso-Kanttila.

Soittokuntalaisten armeijaurakka kesti 383 päivää. Seitsemäksi veljekseksi porukkaansa kuvaava tiimi vietti yhdessä armeija-ajastaan vuoden.

–Tässä on kyse myös pienestä leikkimielisestä kisailusta. Edellistä varussotilassoittokunnan musiikkivideota on katsottu 100 000 kertaa, joten katsotaan, lyödäänkö me tuo ennätys rikki, Paasi sanoo ja nauraa.