Tämä paperi kiteyttää kiistan Tampereen Työväen Teatterista – Ajatus erityisasemasta on peräisin Teatterikomitean mietinnöstä vuodelta 1972

"Tampereen Työväen Teatteri puolestaan edustaa maan ainoana ammatillisena työväenteatterina perinnettä, jolla on ollut ratkaiseva osuus suomalaisen teatteriharrastuksen ja -toiminnan kehityksessä. "

Näin kirjoitti vuonna 1972 opetusministeriön alaisuudessa toiminut Teatterikomitea mietinnössään. Mietintö pitää sisällään ne kappaleet, joihin kiteytyy kiista Tampereen Työväen Teatterista ja sen erityisasemasta.

Kun taiteen valtionosuusjärjestelmää uudistava työryhmä jätti tammikuussa ehdotuksensa kulttuuriministeri Sampo Terholle (sin.), Pirkanmaan ja Suomen kulttuuripiireissä alkoi kuohua.

Jos ehdotus toteutuu, TTT:n erityisasema puretaan, ja teatterin vuosittaisesta valtion tuesta leikataan kaksi miljoonaa euroa. Valtion tuki on tähän saakka ollut reilut viisi miljoonaa euroa.

Syntyi kiista, jossa TTT:n puolestapuhujat ja vos-työryhmän edustajat kirjoittelivat muun muassa sosiaalisessa mediassa argumentteja ehdotuksen puolesta ja vastaan. Kiista kiteytyy kysymykseen siitä, onko TTT:lla kirjattu erityisasema vai ei.

Puretaanko asema?

TTT puolustautui työryhmän ehdotusta vastaan ja sanoi, että teatterilla on erityisasema kansallisnäyttämönä, joka turvaa sen muihin teattereihin verrattuna lähes kaksinkertaisen valtion tuen.

Vain Svenska Teatern on nostettu TTT:n rinnalla tämän muita suuremman tuen piiriin, sekin "erityisasemansa ansiosta".

Työryhmä kuitenkin esittää, että vain TTT:n asema ja korotettu tuki purettaisiin, Svenska Teatern saisi jatkossakin uusilla tukimuodoilla saman summan kuin aiemminkin.

Kansallisteatteri ja Kansallisooppera saisivat ehdotuksen mukaan jatkaa samoin kuin tähänkin saakka eli harkinnanvaraisilla tuella. Esimerkiksi Kansallisooppera saa valtiolta tukea useita kymmeniä miljoonia euroja.

Kustannustehokkain tuetuista

Valtio tukee TTT:n yhtä teatterilippua 54 eurolla. Yhtä oopperalippua valtio tukee 184 eurolla ja Svenska Teaternin lippua 120 eurolla. TTT on siis valtion tukemista suurista laitoksista kustannustehokkain, muun muassa sen korkean täyttöasteen takia.

Työryhmän puheenjohtaja Jaakko Kuusisto kirjoitti ehdotuksen jättöpäivänä Facebook-sivullaan, että Tampereen Työväen Teatterilla ei ole kansallisnäyttämön asemaa.

Aamulehden haastattelussa Kuusisto kertoi, että "En ole itse varma siitä, mitä työväenteatteri tänä päivänä tarkoittaa. Suuret teatterit Suomessa toteuttavat ohjelmistollisesti aika samantyyppistä tehtävää. Tampereen Työväen Teatteri ei tee asiassa merkittävää poikkeusta."

Kuusisto lisäsi, että työryhmä ei TTT:n kohdalla nähnyt erityisasemaan oikeuttavaa tehtävää.

TTT ja sen puolustajat vetoavat vuoden 1993 lakiin kirjattuun vos-järjestelmään ja Teatterikomitean mietintöön vuodelta 1972. TTT:n hallituksen puheenjohtaja Kai Hintsanen lähetti Teatterikomitean mietinnön Aamulehdelle todisteeksi TTT:n erityisasemasta.

Teatterikomitea kirjoittaa:

"Valtionteattereita ovat teatterit, joilla on valtakunnallista merkitystä suomalaisen näyttämötaiteen, kotimaisen kielen ja kirjallisuuden sekä näyttämömusiikin edistäjinä ja joiden taloudesta ja hallinnosta vastaa valtiovalta. – –

Komitea ehdottaa, että valtionteattereiksi muodostettaisiin Suomen Kansallisooppera, Suomen Kansallisteatteri ja Tampereen Työväen Teatteri."

Mutta millainen merkitys mietinnöllä on ollut valtion tukiin ja millainen lainpohja sillä on?

Teatterikomitea toimi opetusministeriön alaisuudessa, joten kysyn asiaa opetusministeriön kulttuuriasiainneuvos Katri Santtilalta.

Toteutuiko Teatterikomitean mietintö?

–Ei. Se ei toteutunut. Meille ei tullut valtionteattereita. Teatterikomitea on istunut ja antanut ehdotuksensa ihan samalla tavalla ministeriölle kuin Jaakko Kuusiston työryhmä nyt. Seuraavan kerran asiaan palattiin, kun tehtiin valtionosuusjärjestelmä vuonna 1993. Siellä on luettavissa selkeästi se, miksi TTT:sta ja Svenska Teatternista tuli valtakunnallisesti merkittäviksi katsottuja teattereita. Niistä ei kuitenkaan tullut niin sanotusti kansallisia taidelaitoksia.

Eikö näille kahdelle kuitenkin tullut tukien kohdalla erityisasema?

–Tässä on se ongelma, että valtionteatteriajatus ei toteutunut. Siitä luovuttiin. Komitean ehdotus vuonna 1972 ei käynyt toteen. Kulttuurin rahoitus oli harkinnanvaraista ennen vos-järjestelmää kaikkien kohdalla. Vasta 1993 näille kahdelle annettiin korotettu tuki erityistehtävän takia. Svenskanilla se johtui kielestä, TTT:lla erityistehtävä oli työväenteatteritradition ylläpitäminen. Huomioonottaen taloudellinen tilanne ja historia, päädyttiin siihen, että nämä kaksi saivat 60 prosentin valtionosuuden ja muut saivat 37 prosentin osuuden. Kansallisteatteri ja -ooppera jäivät harkinnanvaraisiksi, koska ne ovat kansallisia taidelaitoksia.

"Osia toteutui"

Saan käsiini Teatterikorkeakoulun julkaisusarjan nimeltä Suomen teatterihistoria.

Historiikissa kerrotaan Teatteriryhmien synty ja alkuvuodet -otsikon alla kerrotaan, kuinka Turun yliopiston apulaisprofessori Irmeli Niemen johtama Teatterikomitea alkoi paneutua muun muassa teattereiden epätasa-arvoisiin tukimuotoihin.

Niemi oli suomalaisen teatterintutkimuksen uranuurtaja. Hänet tunnustetaan suomalaisen kulttuuripolitiikan vaikuttajana, jonka ansiosta Suomeen tuli uusi alueteatterijärjestelmä, joka takasi teatteritaiteelle valtakunnallisen tasa-arvon.

Niemen komiteaksi nimetty Teatterikomitea loi uudet puitteet suomalaisen laitosteatterin, museoiden ja orkestereiden julkiselle tuelle.

"Niemen komitean" ansiosta 1970-luvulla syntyneet vapaat teatteriryhmät pääsivät ensi kertaa julkisen rahoituksen piiriin.

Sattumoisin Teatterikomitean puheenjohtaja Niemi oli nykyisen vos-työryhmän puheenjohtajan Jaakko Kuusiston täti.

Historiikissa todetaan myös yksiselitteisesti, että vuoden 1972 mietinnöllä oli merkitystä:

"Suomeen nimettiin kolme valtionavultaan muita suurempaa ns. kansallista teatteria, jotka tulivat olemaan Suomen Kansallisteatterin lisäksi Svenska Teatern ja Tampereen Työväen Teatteri. "

Suomen teatterihistorian on kirjoittanut teatterihistorioitsija, dosentti Pentti Paavolainen. Soitan hänelle.

Kulttuuriasiainneuvos Santtila sanoo, että mietintö jätettiin pöydälle. Miten on?

–1970-luvun rahoitukset ovat menneet niin, että TTT sai korkeampia tukia verrattuna esimerkiksi Tampereen Teatteriin. Vaikka mietintö ei mennyt sellaisenaan läpi, osia siitä toteutui.

Nykyisen vos-työryhmän ainoa tamperelaisjäsen on Työväenmuseo Werstaan museonjohtaja Kalle Kallio. Kallio jätti työryhmänsä ehdotukseen liitteeksi eriävän mielipiteen TTT:n asemasta.

–Kyse on semantiikasta, eli siitä, millä sanoilla puhutaan. Varmaa on, että vuoden 1972 mietinnön ansiosta TTT on saanut erityisaseman, joka johti vuoden 1993 vos-järjestelmäuudistuksessa korotettuun tukeen.

Helsingin yliopiston teatteritieteen professori emerita Pirkko Kallio kertoo, että vuoden 1972 mietinnöstä valtionteattereita ei syntynyt, mutta osia ehdotuksesta tuli voimaan.

–Mietinnöllä oli seurauksia, sillä huomio kiinnitettiin sen ansiosta esimerkiksi alueteattereihin. Tekstissä sanotaan, että TTT, Kansallisteatteri ja Kansallisooppera pitäisi nostaa valtionteattereiksi. Mietinnössä sanotaan myös, että valtionteattereina ne siirtyisivät hallinnollisesti valtionhallintoon. Tätä ainakaan Kansallisteatteri ei halunnut eikä valtionteattereita lopulta tullut. Mietintö vaikutti silti siihen, että Työväen Teatteri miellettiin omaksi erityistapauksekseen. Ajatus TTT:n erityisasemasta tuli mietinnön perusteella ja sillä on merkitystä. Meillähän melkein kaikki kaupunginteatterit ovat alun perin olleet sellaisia, että niiden historiassa on ainakin kolmasosa työväenteatteria. TTT nähtiin muihin teattereihin nähden erilaisena työväenteatteriperinteen säilyttäjänä ja suomalaisen teatterin juurien edustajana.