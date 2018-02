Tallinnassa asuva venäläinen Ivan Strelkin ohjaa virolaisia näyttelijöitä – kun taiteellinen yhteistyö sujuu, ei ole mitään syytä puhua politiikkaa

Anne Välinoro Aamulehti, Tallinna

Mikä on virolaisen ja suomalaisen taidepuheen ero? Virossa puhutaan taiteesta, Suomessa mieluummin kulttuurista, sanoo Von Krahl -teatterin suomalainen tuottaja Mirkka Maikola. Ikään kuin suomalainen taiteentekijä jotenkin häpeäisi lajiaan – tai ainakin kokisi taiteen liian rajoittavaksi tai vaativaksi?

Venäjällä syntynyt ja kaksi vuotta sitten Tallinnaan muuttanut ohjaaja Ivan Strelkin, 27, kuulostaa ja näyttää taiteilijalta. Puhe virtaa.

Pietarin teatteriakatemiasta viitisen vuotta sitten valmistunut Strelkin on Tallinnan venäläisen teatteriin, Vene-teatterin ohjaaja. Nyt hän tekee yhteistyötä vanhassa kaupungissa sijaitsevan yksityisen Von Krahl-teatterin kanssa.

Strelkinin ohjaus Viron venäläisen Jelena Skulskajan pienoisromaanista vie katsojat surrealistiseen maailmaan. Äitimme ostivat tavaroita, jotta ei tulisi sota -näytelmässä oman romaaninsa kehnoon menekkiin pettynyt kirjailija kuolee ja hänen toimittaja-ystävänsä järjestää hautajaiset.

Tarina paljastaa, että kahdeksan henkilöä hankki epäonnisen kirjailijan teoksen, mutta mistä syystä?

Oma universumi

Esitystä ei tarjoilla Von Krahlin studiossa katsojille kurkistusluukkunäyttämöltä, vaan milloin parvelta, milloin sisäpihalle johtavan ikkunan takaa. Yhdeksän näyttelijää osallistaa katsojan vuorollaan pohtimaan, miksi juuri tuo ihminen hankki kirjailijan romaanin.

–Näyttämökuva syntyi voimakkaasta intuitiosta, tarinahan on surrealistinen. Halusin luoda eräänlaisen oman universumin, johon eivät päde näyttämön peruslait, Strelkin kertoo.

Kimmo Penttinen

Näytelmässä kuolema saa monia merkityksiä. Kyseessä on taiteilijan fyysinen poismeno, mutta näytelmä kysyy myös, voiko itsensä kuolettaa henkisesti omilta intohimoiltaan, kuten konformisti-toimittaja tekee omille kirjallisille toiveilleen.

–Taide on keskustelua ihmisten ja esityksen välillä. Ihminen ei ole niin yksin, kun huomaa että muutkin pohtivat samoja olemassaolon kysymyksiä, Strelkin miettii.

Ei kiinnostunut politiikasta

Väitän Strelkinille, että hän on filosofiseen ja moniselitteiseen tekstiin tarttuessaan hyvin venäläinen taiteilija.

–Ehkä se näkyy jotenkin. Monille venäläisyys on jotain erityistä, mutta ei minulle. Puhun venäjää ja olen syntynyt Venäjällä, mutta minun isänmaallisuuteni on sitä, että nuorena istuin kapakoissa tietyllä kulmilla ja löysin kotikaupungistani tyttöystäväni, nykyisen vaimoni. Isänmaa on minulle pala henkilöhistoriaani, eivätkä sitä määritä tietynlainen luonto, rakennukset tai hallinto, Strelkin rajaa.

Strelkiniltä on turha udella mielipidettä Venäjän nykypolitiikasta ja suurvaltaidentiteetistä. Hän sanoo, ettei juuri katso televisiota tai seuraa sikäläistä uutisointia.

–En ole kiinnostunut politiikasta. Ehkä se on jonkun mielestä rikos. Esityksissäni en käsittele ajankohtaisia ongelmia, vaan ikuisia kysymyksiä.

–Lausuakseni politiikasta julkisen mielipiteen, minun pitäisi olla politiikan ammattilainen ja sitähän en ole. Olen taiteilija, joka haluaa työskennellä ihmisten kanssa, jotka ovat todellisia ja lähellä minua, Strelkin muotoilee.

Yhteistyö englanniksi

Yhteistyö Von Krahlin virolaisten näyttelijöiden kanssa on sujunut englanniksi, koska Strelkin ei puhu viroa. Strelkinin tuttavuudet Tallinnassa ovat rajoittuneet taiteilijapiireihin, joten hänen on vaikeaa sanoa mitään yleistä virolaisten ja Viron venäläisten suhteista.

–Tärkeintä on kunnioittaa tämän yhteisön jäseniä.

Ja mitä Von Krahlin Rataskaevu-kadun teatteristudioon ahtautunut yleisö näki? Sillä on peräti kahdella väliajalla mahdollisuus jättää urakka kesken, mutta lähes kaikki haluavat tiistaina poukkoilla tajunnanvirrassa loppuun saakka.

Epäröivät ilmeet eivät koskaan valehtele. Taidettakin olisi kiva edes jotenkin ymmärtää.