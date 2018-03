Tällaista tuhoa saa aikaan jo lapsena opittava musertava häpeä – Runeberg-palkittu Marjo Niemi kuvaa romaanissaan kipeää aihetta

Sini Kuvaja Helsinki

Vihdoinkin. Lopultakin joku uskaltaa kirjoittaa tästä aiheesta, josta on vaikea puhua.

Tällaista palautetta kirjailija Marjo Niemi on kuullut paljon Runeberg-palkinnon voittaneesta romaanistaan Kaikkien menetysten äiti.

Romaani kuvaa jo lapsena opittavaa musertavaa häpeää. Sitä millaista on jäädä vaille hyväksyviä sanoja, katseita ja kosketuksia. Itsensä tuntemista läpikotaisin kelvottomaksi.

Aihe oli niin raskas, että Niemi piti välillä taukoa kirjoittamisesta. Joinakin päivinä hän koki tunnesulun eikä vain kyennyt uppoutumaan kirjan maailmaan.

Romaanissa jylläävät niin myrkylliset tunteet.

Äidiksi tultuaan Niemi luki paljon kirjallisuutta lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksesta. Hän oivalsi, miten valtava vaikutus jo vauva-ajan kokemuksilla on ihmisen elämään.

–Häpeä on salakavala tunne. Sitä on vaikea tunnistaa, mutta sen tuhovoima on hurja, Niemi sanoo.

Hän arvioi häpeän olevan vahvasti läsnä suomalaisessa kulttuurissa. Moni tunnistaa lapsuudestaan lausahdukset: "Mitä oikein kuvittelet itsestäsi" tai "Etkö yhtään häpeä?". Moni muistaa häpeärangaistukset, kuten nurkassa seisottamisen.

Kuinka hyväksyvästi lasta katsotaan, kuinka paljon lasta kosketetaan, miten hänelle puhutaan ja paljonko hänelle sallitaan itkua ja heikkoutta. Kaikki ne ovat osa sukupolvelta toiselle siirtyvää vanhemmuuden kulttuuria.

Ikävät möykyt periytyvät helposti.

–Tapa toimia vanhempana tulee niin selkärangasta, että sitä on vaikea muuttaa, vaikka tietäisi itse kärsineensä lapsena. Häpeä on niin syvällä ruumiissa lymyilevä tunne, että edes sen tunnistaminen on vaikeata, mutta siihen tutustuminen on ainoa keino vapautua siitä.

Voiko pahempaan paikkaan joutua? Marjo Niemi jumitti romaaninsa päähenkilön Monan outoon ympäristöön seuranaan vain kuollut äiti.

Niemeä kiinnostaa kuvata ihmisiä romahduspisteessä. Monan ajatusvyöry hyppelehtii ilkeisiin ja häpeällisiin suuntiin. Se on psykologisesti oivaltavaa, ahdistavaa ja hauskaakin. Hän ei jaksa enää esittää mitään.

Ei jaksa edes olla äiti.

–Kun äidit avautuvat netissä vähemmän kauniista tunteista, toiset naiset hyökkäävät heti heidän kimppuunsa. Vieläkin elää äitimyytti: Äidin pitää kestää kaikki ja olla valittamatta. Ei palvele ketään, ettei äideistä voi puhua ihmisinä, Niemi sanoo.

Samalla hän arvostaa vanhempien roolia valtavasti. Vanhemmilla on valtava voima tehdä hyvää lapselle, tehdä "tulevaisuustyötä".

Häpeän hetket painuvat ihmismuistiin erityisen vahvasti. Niemi sanoo tämän liittyvän laumaeläinluonteeseen: ihmisen tarpeeseen kuulua yhteisöön ja tulla hyväksytyksi.

–Suurimpia pelkoja on joutua yhteisen hyväksynnän ulkopuolelle. Väärästä teosta voi tuntea syyllisyyttä, mutta häpeässä koko itse näyttäytyy vääränä. Siksi sen tuhovoima on niin suuri.

Häpeä liittyy myös vallankäyttöön. Niemi puhuu erityisestä naisen häpeästä. Ei ole kauan siitä, kun syntymä avioliiton ulkopuolella leimasi kelvottomaksi sekä äidin että lapsen.

Naisten kantamaa häpeää kuvaa myös se, että Me too -liike syntyi vasta viime vuonna. Naisuhreja on kulttuurisesti syyllistetty.

–Kun miettii raiskaustuomioiden pienuutta ja naisten syyllistämistä oikeudenkäynneissä, on aivan selvä, että nainen nähdään itse jollain tapaa syyllisenä.

Niemen kuvaamat musertumisen hetket ovat paljaan rehellisiä. Häntä häiritsee nykyaikaan kuuluva brändääminen, tietynlaisen kuvan antaminen itsestä.

–Tämä on kapina, inhimillinen hetki. Kaikki romahtavat jossain vaiheessa elämää, suurin osa varmaan monta kertaa, Niemi huomauttaa.

Ne romahdukset aiheuttavat voimakasta häpeää.

–Tuntuu, että ihmisihanne on nykyään kova. Ihmisen täytyy olla täydellinen työelämän tarpeisiin, suorittaa vanhemmuutta, harrastuksia, olla täydellisen näköinen ja pitää itsestään huolta. Se on täysi mahdottomuus.

Häpeä pitää yllä yhteisöjä normeineen ja sääntöineen, hyvässä ja pahassa. Pahimmillaan häpeä estää ihmistä elämästä itsensä näköistä elämää.

–Häpeä tasapäistää ihmisiä. On syvällisesti pelottavaa rikkoa esimerkiksi vanhempien tai suvun arvomaailmaa, kuten uskontoa tai tapoja. Kannattaa kuitenkin miettiä, ovatko ne sellaisia asioita, joiden jatkumista itse kannattaa, Niemi toteaa.

Niemen kirjoittama vimmainen monologi auttaa ymmärtämään luhistuvaa mieltä.

Onko tässä laajemmin yksi kirjallisuuden tehtävä: tarjota näkymä toisenlaisen ihmisen ajatteluun, lisätä ymmärrystä ja ehkä empatiaakin?

–Koen saaneeni kirjallisuudesta paljon tuota, mutta se ei voi olla johtotähtenä taiteilijalle. Taiteen pitää olla vapaata, Niemi vastaa.

Aikaa ja voimia säästääkseen ihmiset urautuvat ajattelussaan, pyrkivät rakentamaan elämästään ja maailmasta selkeän. Pysyttelevät niiden turvallisten normien ja elämänsuoritusvaatimusten häkissä.

–Taiteen tärkeä tehtävä on kyseenalaistaa ja häiritä ihmisen selkeätä pakettielämää. Pitää ihmistä liikkeessä ja elossa.