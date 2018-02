Taidetestaajien uudet kohteet on valittu – mukana kolme tamperelaista

Stina Kivinen Aamulehti

Taidetestaajien uusissa kulttuurikohteissa on mukana kolme tamperelaista toimijaa. Lukuvuonna 2018­–2019 Taidetestaajat tarjoaa kahdeksasluokkalaisille kulttuurivierailuja muiden muassa Tampereen Teatteriin, Tampere Filharmonian konsertteihin ja Ahaa-teatteriin.

Taidetestaajat on valtakunnallinen kulttuurihanke, jossa kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset vierailevat yhdessä oman maakuntansa ja yhdessä valtakunnallisessa kulttuurikohteessa. Yhteensä kohteita on tänä vuonna mukana 47, joista 13 on viime vuoden jälkeen valittuja uusia kohteita.

–Ydintavoitteemme on saada nuoret kokemaan taidetta ja tarjota heille ikimuistoisia elämyksiä. Taideorganisaatioille haluamme kertoa, että tässä on teidän tuleva VIP-yleisönne. Kohdelkaa heitä siten, että he palaavat muutaman vuoden kuluttua, Suomen Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio sanoo hankkeen tiedotteessa.

Taidetestaajat-hanke kestää kolme lukuvuotta, ja sen rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. Hanke alkoi vuonna 2017.