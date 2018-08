Taidemuseon kesänäyttelyt esillä viimeistä viikkoa ja Niagara esittää Tappajahain – tarkista kulttuuritapahtumien viimeiset kerrat

Stina Alapirtti

Teatteri

Vehkajärven teatteri esittää Turmiolan Tommia vielä 15, 17. ja 19.8. Näytelmän on käsikirjoittanut Jorma Kairimo. Esitys on sisätiloissa, joten sitä voi mennä katsomaan huoletta sateellakin. Esitystä ei suositella lapsille.

Tampereen keskustassa Demo-teatterissa esitetään 16.–18.8. Lontoosta tulevan kansainväliset teatteriryhmän esitystä Pilgrims. Esitys tutkii Y-sukupolven ihmissuhteita kolmiodraaman muodossa. Näytelmän esityskieli on englanti.

Punkalaitumilla esitetään perjantaina 18.8. Brigitte Bardotista kertovaa näytelmää Mahdoton elämäni. Kahden näyttelijän teos alkaa kello 18.

Kangasalan Kuohenmaan Kyläteatteri esittää vielä lauantaina 18. ja sunnuntaina 19. elokuuta maalaiskomediaa Maajussia valitsemassa. Molemmat näytökset ovat kello 15.

Näyttelyt

J.A. Juvanin näyttely on viimeistä päivää auki Taidemuseossa sunnuntaina 19.8. Vuoden nuoren taiteilijan 2018 näyttely With All My Love on herättänyt pitkin kesää vierailijoissa monenlaisia tunteita. Valokuvanäyttely kommentoi ulkonäköpaineita ja sukupuolisuutta.

Samoin Taidemuseossa loppuu 19.8. Tuomo Rosenlundin ja Mika Hannulan Paikan muisti -niminen näyttely. Kuvataiteilijan ja tutkijan yhteistyöprojekti yhdistää visuaalista ja sanallista kerrontaa ja keskittyy tiettyjen tamperelaisten paikkojen historian ja nykyisyyden vuorovetoon.

Sastamalassa loppuu samoin sunnuntaina Tatuoidut taideteokset -näyttely, joka esittelee ihmisiin tatuoituja kultakauden taideteoksia, esimerkiksi Gallén-Kallelaa.

Elokuvat

Universal Pictures

Pirkanmaan Elokuvakeskus Niagarassa esitetään lauantaina 18. elokuuta Tappajahai-elokuva.

Kino Cult -tapahtumassa Niagarassa esitetään kerran kuussa kulttimaineen saavuttaneita elokuvia, genrerajoituksista välittämättä.

Tappajahai, englanniksi Jaws, on Steven Spielbergin ohjaama, vuonna 1975 ilmestynyt kauhuelokuvien klassikko. Elokuvassa valtava valkohai terrorisoi kuvitteellista Amityn rannikkokaupunkia Yhdysvalloissa.

Elokuva on aiheuttanut ylimitoitettua haipelkoa ja epäilyksiä vettä kohtaan jo 1970-luvulta asti. Tappajahaita pidetään myös ensimmäisenä kesähittielokuvana, ja se on ensimmäinen elokuva, joka tuotti yli 100 miljoonaa dollaria. Elokuva voitti kolme Oscaria: parhaasta musiikista, parhaasta äänestä ja parhaasta leikkauksesta.