Tähän ei moni pysty: Suomi-indien superyhtye Ruusut teki ensimmäisen keikkansa Ruisrockin päälavalla: "Ihmiset laulavat mukana biisejä, joita ei ole vielä edes julkaistu"

Tomi Nordlund Aamulehti

Harva yhtye saa kunnian vetää uransa ensimmäinen keikan ison festivaalin päälavalla. Ruusut-kvartetti sai nauttia tällaisesta etuoikeudesta Helsingin Sidewaysissä kesäkuussa.

Tämä johtuu pitkälti siitä, että yhtyeessä vaikuttaa indiekentän pitkän linjan tekijöitä Ringa Mannerista (The Hearing, Pintandwefall) Miikka Koivistoon (Disco Ensemble, Hisser), Alpo Nummeliniin (Cityman) ja Samuli Kukkolaan (Solano + Profettes).

–Onhan se aivan poikkeuksellista ainakin omalla urallani, että bändin ensimmäisen keikan voi soittaa festivaalin päälavalla. Että ihmiset tulevat joukoin paikalle ja laulavat mukana biisejä, joita ei ole vielä edes julkaistu. Kesän kohokohta on ollut tajuta, että tätä tullaan tekemään vielä vuosia, laulaja Manner kertoo.

Ossi Ahola

Nelikko päätti vuonna 2016 perustaa bändin, jollaista ei ollut ennen Suomessa kuultu. Ruusut onkin esittänyt omaäänisen taidokkaalla elektronisella popillaan varsin tuoreita näkökulmia.

–Ruusut ei kysele, ei väännä rautalangasta tai laskelmoi eikä koeta väen vängällä mahtua muotteihin. Se ei aliarvioi kuulijaansa tai tekijäänsä. Se on läsnä ja hengittää ja antaa jokaiselle tilaa tehdä omat tulkintansa, Manner muotoilee.

Yhtyeen tämän vuoden mittaan julkaisemat neljä singleä ovat keränneet Spotifyssa reippaasti yli puoli miljoonaa kuuntelukertaa.

Bändin nimen oli tarkoitus olla mahdollisimman yksinkertainen:

–Halusimme jonkin neutraalin sanan, joka ei kikkaile, eikä luo vielä itsessään mitään mielikuvia. Joku sana, joka antaisi meille tilaa muodostaa oman energiamme.

Bändin ja yleisön maailma

Tulkinnanvapaus pätee niin pian ilmestyvään esikoislevyyn kuin energiseen liveilmaisuun.

–On ollut ihana huomata, että voimme keikallakin luoda suvereenisti bändin ja yleisön välisen yhteisen maailman. Ihmiset ovat halunneet jakaa kanssamme tosi isoja tuntemuksia ja tunnelmia ja saaneet niitä myös itselleen lisää.

Yhtye on säveltänyt ja tuottanut debyyttialbuminsa itse. Vastaavana tuottajana ja miksaajana toimi Artturi Taira (mm. Rubik, Pariisin Kevät).

Olennainen osa Ruusujen olemusta ovat myös Lauri Levolan tekstit. Kirjailija vastaa Ruusujen paikoin surrealistisiksikin äityvistä lyriikoista. Mannerin mukaan ne rakentavat kokonaisuuteen täysin oman maailmansa.

–Laurin tekstit tekivät tunnelmista paljon syvempiä ja tunteista paljon vivahteikkaampia.

Ruusuja on tähän mennessä kutsuttu ja tultaneen jatkossakin kutsumaan Suomi-indien superyhtyeeksi. Mannerin mukaan poptaitureiden henkilökemiat ovat yllättävänkin hyvällä tolalla. Kaikki ideat ovat yhteisiä.

–Se on erikoista, koska olemme kuitenkin neljä omaa taiteilijapersoonaamme, joilla on jo jonkin verran matkaa kuljettuna ja työtapoja muodostuneena, hän sanoo.

Ollaan olemassa jatkossakin

Mannerilla itsellään pitää haipakkaa. Esimerkiksi viime viikonloppuna hän esiintyi peräti kolmen eri yhtyeen riveissä. Hän kertookin, ettei tee juuri mitään muuta kuin musiikkia.

–Päivässähän on 24 tuntia hyvää aikaa! Oikeasti kyllä tarvitsen todella paljon palautumista ja toisinaan levätessäni koen olevani hyvinkin laiska. Se on kuitenkin elintärkeää opetella, jos haluaa paahtaa vielä vuosikymmeniä intohimonsa parissa.

Ruusujen ohella Manner tekee soolouraa The Hearing -artistinimellä. Hän julkaisee syksyllä kolmannen albuminsa Demian.

Muissa bändeissään Manner kertoo olevansa hyvinkin leikkisä ja nopea ideoimaan, mutta soolobiiseissä on tehtävä niin hyvää kuin kulloinkin osaa.

–Demian on The Hearingin tähänastisen uran paras levy. Täytyy vain aina antaa elämän tapahtua biisinteon välissä, jotta on taas jotain, mitä haluaa maailmalle sanoa.

Entä missä Ruusut ja The Hearing ovat viiden vuoden päästä?

–Olemassa. Hyvien puolella. Kiinnostuneita maailmasta, elämästä, ihmisistä ja musiikista. Keikoilla, studiossa, tekemässä jotain yleishyödyllistä tai yleishyödytöntä, kuka tietää.

Ruusujen esikoisalbumi Ruusut kaupoissa 31.8.