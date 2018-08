Syyskuussa Niagarassa pääsee matkalle Romaniaan – Romanialaisten elokuvien päivät esittelee maan parhaimmistoa

Stina Alapirtti Aamulehti

On mahdollista, että monella on aukko sivistyksessä romanialaisen elokuvan kohdalla. Nyt tätä aukkoa on mahdollista paikata, vieläpä huolella.

Pirkanmaan Elokuvakeskusten teatteri Niagara esittää 1.–13. syyskuuta neljä romanialaista laatuelokuvaa. Romanialaisten elokuvien päivät -tapahtuman järjestää Tampereen Suomi-Romania -seura.

Elokuvat on valittu Transilvanian elokuvajuhlien ohjelmistosta vuosilta 2014–2016. Vuonna 2002 perustettu festivaali valittiin vuonna 2010 maailman 50 johtavan elokuvajuhlan joukkoon.

Koiria, historiaa ja lottoa

Ensimmäisenä elokuvana esitetään 1.9. elokuva Japanilainen koira, joka kertoo perheestä ja sovinnosta.

Torstaina 6.9. esitetään Kaksi lottokuponkia. Komedia kertoo kolmesta epätoivoisesta maalaisesta, jotka toivovat rikastuvansa lottoamalla. Kaikki ei tietenkään mene aivan suunnitelmien mukaan.

Lauantaina 8.9. ohjelmistossa on Bravo! -niminen historiallinen elokuva, joka kertoo karanneesta orjasta ja häntä jahtaavista poliiseista.

Torstaina 13.9. esitetään Koirat-niminen elokuva, joka kertoo nuoresta miehestä, tämän rosvopäällikköisoisästä ja heitä vainoavasta paikallispoliisista.