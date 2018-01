Supermarsu liihotteli Tampereen katsotuimmaksi elokuvaksi – Labyrintti Yhdysvaltain ykkösenä

Aamulehti

Tieteistrillerin avausviikonlopun tulos on 23,5 miljoonaa dollaria eli noin 19 miljoonaa euroa.

"Lastenelokuvissa lapset laitetaan usein siivoamaan aikuisten sotkuja, ja tavallaan niin tehdään siis tälläkin kertaa. Norosen ja ohjaaja Tenan yhteisessä tekstissä on kuitenkin tajuttu, että pieni lapsi katselee isojen ongelmia omasta lapsen perspektiivistään", Kaakko kirjoitti arviossaan .

Viikonlopun katsotuimmat

Tampere

1. (–) Supermarsu

2. (–) Labyrintti: Tappava lääke

3. (1.) The Greatest Showman

4. (2.) Kaikki oikein

5. (4.) Solsidan

6. (6.) Jumanji: Welcome to the Jungle

7. (5.) Tuntematon sotilas

8. (3.) Star Wars: The Last Jedi

9. (7.) Idän pikajunan arvoitus

10. (–) The Commuter

Yhdysvallat

1. (–) Labyrintti: Tappava lääke

2. (1.) Jumanji: Welcome to the Jungle

3. (–) Hostiles

4. (5.) The Greatest Showman

5. (4.) The Post

6. (2.) 12 Strong

7. (3.) Den of Thieves

8. (re) The Shape of Water

9. (6.) Paddington 2

10. (–) Padmaavat

Lähde: Finnkino, IMDB.