Superhitti! Black Pantherin ensi-iltaviikonloppu kaikkien aikojen 5. paras – 200 miljoonan dollarin haamuraja jäi silti haaveeksi

Stan Leen ja Jack Kirbyn luoma Black Panther esiintyi Ihmeneloset-sarjakuvassa ensimmäisen kerran vuonna 1966.

Hahmo on ensimmäinen yhdysvaltalaisessa supersankarimytologiassa, jonka juuret ovat Afrikassa, kuvitteellisessa Wakandan kuningaskunnassa.

Ryan Cooglerin ohjaama Black Panther on osoittautumassa suurmenestykseksi niin kriitikoiden kuin yleisönkin keskuudessa. Elokuva keräsi ensi-iltaviikonloppunaan Pohjois-Amerikassa 192 miljoonan dollarin lipputulot.

Summa on kaikkien aikojen viidenneksi suurin. 200 miljoonan dollarin haamurajan on ylittänyt tähän mennessä neljä elokuvaa: Star Wars: The Force Awakens (248,0 miljoonaa), Star Wars: The Last Jedi (220,0), Jurassic World (208,8) ja The Avengers (207,4).

Black Panther sai Aamulehden kriitikolta Anton Vanha-Majamaalta neljä tähteä viidestä.

VIDEO: Black Panther -elokuvan traileri.