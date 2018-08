Suositus: Jaya the Catin kännireggaepunkkarit saapuvat Vastavirralle

Kalle Virnes

Jaya the Cat vaikuttaa hyvältä yhtyeeltä hauskanpitoon. Punk, ska ja reggae yhdistyvät Geoff Lagadecin raspikurkkuisen laulun kanssa katu-uskottavaksi soundiksi. Kappaleet ovat väliin poliittisiakin, ja rantareggaeta saa hakea. Huddersfield Rain -kappaleessa kesä on tauolla, joten siideriä joutuu juomaan englantilaisen teollisuuskaupungin sateessa. Biisi löytyy viime vuonna julkaistulta viidenneltä studioalbumilta A Good Day for the Damned. Kännireggaepunkkareiksikin kutsuttu bändi perustettiin Bostonissa 1998. Heti ensimmäisen Euroopan-kiertueen jälkeen Lagadec ja rumpali David Germain jäivät asumaan Amsterdamiin. Kiertue-elämä on tullut sittemmin tutuksi. Suomen-keikkojen jälkeen Jaya the Cat suuntaa Saksan festivaaleille ja Kreikkaan.

Jaya the Cat, Voimaryhmä ja 197666 Vastavirralla to 16.8.