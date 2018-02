Suositus: Call Me by Your Name on elokuva niille, jotka rakastavat ylipäänsä mitään

Antti Lähde Aamulehti

Kristiina Halkola kyseli vuonna 1971 pieniä tyttöjä, pieniä poikia, koiria, mummoja, vanhojapiikoja, salaattia, sellerin juurta, lampaanpaistia, kevätaamuja ja kylmien asemien yksinäisiä miehiä rakastavien ihmisten perään ja lupasi mennä heidän kanssaan meren rantaan ja piirtää heidän kuvansa hiekkaan.

Jollei herkkäviritteinen sielu ole varuillaan, saattaa italialaisen Luca Guadagninon Call Me by Your Name kirvoittaa tämän samankaltaisiin runollisuuden purskahduksiin.

Elokuva nimittäin sopii niille, jotka rakastavat raskaasti jysähteleviä ovia, aprikooseja ja persikoita, vihreitä lankapuhelimia, polkupyöräilyä, heinäsirkkojen siritystä, suolaveden huuhtomia patsaankappaleita, pianonsoittoa, varpaiden naksuttelua, kesäöitä aukioilla, hevosenleikkiä ja F.R. Davidin Words-hittibiisiä.

Heidän kanssaan menisin katsomaan Call Me by Your Namen ja sitten yhdelle–kahdelle baariin.

