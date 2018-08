Suomi on nyt julma ja yhä enemmän sekaisin – ja Jari Tervo kuvaa sen viiltävän tarkasti

Seppo Roth Aamulehti

Millainen on Jari Tervon kirjojen maailma?

Siellä on elämässään joten kuten rämpiviä ihmisiä, joille sattuu traagisia asioita. Traagisista asioista kuitenkin rakentuu hillittömän koominen kokonaisuus. Toisinpäin: Se näyttää pinnalta komedialta, mutta syvemmällä velloo isoja kysymyksiä.

Tuon maailman Tervo niputtaa kertomukseksi häkellyttävällä teknisellä taidolla. Kuten monesti todettu, tässä taidossa Tervo (ja Kari Hotakainen ja Juha Seppälä) on Veijo Meren perillinen.

Paluu alkuun

Tervo aloitti prosaistina rälläysromaaneilla, jotka sijoittuivat Rovaniemen alamaailmaan (Pohjan hovi, Poliisin poika, Pyhiesi yhteyteen). Välillä hän on kirjoittanut historiallisia romaaneja (Myyrä, Ohrana ja Troikka) ja oman elämän muistelua (Esikoinen, Revontulten tie, Pyrstötähti).

Uutuusromaani Aamen on paluuta uran alkupuolen tunnelmiin ja tyylilajiin. Hakematta tulee mieleen Pyhiesi yhteyteen (1995).

Miljöö on vaihtunut Rovaniemeltä helsinkiläiseen Jämämäen lähiöön, mutta maailma on sama: pikkurikolliset, poliisit ja elämässä kompuroivat tavalliset suomalaiset.

Jopa romaanin rakenne on sama: Molemmissa kirjoissa on nippu vaihtuvia kertojia. Jokainen luku on kerrottu yhden henkilön näkökulmasta. Molemmat kirjat päättyvät surmaan.

Jotain on myös muuttunut. Pyhiesi yhteyteen on hanttapulien ja taparikollisten Rovaniemeä. Se on nykynäkökulmasta mennyttä maailmaa. Siellä oli vielä viattomuutta, jotain omituista rehtiyttä.

Aamen on kiinni 2010-luvun Suomessa - jota ei yhtenäisenä tarinana ole enää olemassa.

Siinä Suomessa on kansainvälisyyttä ja perijunttia suomalaisuutta. On poikakodissa kaltoin kohdeltu vanha mies. On kiinalaisia ihmiskaupan uhreja. On Leijona-tatuoituja maahanmuuttovastaisia mielenosoittajia ja linnakundeja. On paperiton maahanmuuttaja. On “suvakkipastori”.

On poliiseja, monta poliisia. On ihmisiä, joista osa on ihan sekaisin, osa aivan täysipäisiä.

He kaikki elävät eri todellisuuksissa ja puhuvat toistensa ohi.

Tervo kuvaa heitä kaikkia yhtäläisellä ymmärryksellä, mikä on hieno piirre.

Julmempi Suomi

Ymmärrys ei muuta sitä tosiasiaa, että Aamenen maailma on luokkaa tylympi kuin Pyhiesi yhteyteen -romaanissa.

Suomi on nyt julmempi ja enemmän sekaisin. Tämän Tervo kuvaa tarkasti.

Julmin kaikista on some. Aamenessa yhtenä kertojana on “kuoro” kuten antiikin tragedioissa. Kuoron osan ottavat romaanissa somen törkyviestit.

Aamen on kirjailijalle läheisten teemojen päivitys 2010-luvun sekavaan Suomeen. Tervo ei ole luovuttanut. Hän hakee sitkeästi vastausta siihen, millainen tämä maa ja maailma on.

Pakko sanoa, että teknisenä suorituksenahan teos on virtuoosimainen. Lisähaasteena kun on vielä se, että Aamen tapahtuu yhden päivän aikana. Tämän haasteen Tervo selättää leikiten.