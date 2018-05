Suomenkielinen metalli vetoaa ulkomaillakin: Marko Annalan Mokoma-yhtye soittaa levynjulkaisukeikkansa Tokiossa!

Tomi Nordlund

Lappeenrantalaislähtöinen metalliyhtye Mokoma on julkaisemassa jo kymmenettä levyään. Kuten solisti Marko Annalakin toteaa, onhan se koko lailla käsittämätöntä.

–Ja ihmisiä tuntuu kiinnostavan tekemisemme jopa kasvavassa määrin. Lisäksi jokainen levymme on aina vähän leikillisesti ollut "se viimeinen levy". Sinkkujen hyvän vastaanoton ja ennakkokuunteluiden perusteella fiilis on luottavainen. Ei tämä tähän taaskaan jää, hän lupaa.

Jos kolmen vuoden takainen Elävien kirjoihin -albumi ruoti yksilön hätää ja pahoinvointia, tarkkaillaan uudella Hengen pitimet -levyllä enemmän yhteiskunnan rakenteita ja niissä piileviä syitä pahaan oloon.

Annala halusi näinä individualistisina aikoina tuoda keskiöön yhteisön ja käsitellä sitä, “millainen Babylon meillä täällä tällä hetkellä on”. Poliittisen paatoksen sijaan hän kuitenkin keskittyy mieluummin yksilöön.

–Ideana on se, että albumit toimisivat omanlaisinaan jatkokertomuksina toisilleen.

Muillekin kuin metalliväelle

Annala on tyytyväinen pitkän linjan yhtyeensä tilanteeseen siinäkin mielessä, että sen kuulijakunta on yhä monipuolisempaa. Tämä konkretisoitui hyvin toissakesän Provinssi-keikalla, jossa osalla Mokoma-faneista oli konsertin jälkeen kiire katsomaan Cheekiä.

Tämä on Annalan mielestä vain hienoa. Musiikkidiggariuden ei tarvitse olla genreihin kahlittua.

–Tänä päivänä ei ole niin rajoittunutta tuo musan kuuntelu, jengi uskaltaa rohkeammin kuunnella itsensä näköistä musaa. Jos biisi toimii, niin se toimii.

Mokoman uutuuslevyllä raskas ilmaisu ja erittäin dynaaminen bänditykitys kohtaavat ilmavat ja jopa popahtavat kertosäkeet. Tämäkin on omiaan laajentamaan yleisöpohjaa.

–Jos tekisimme musaa pelkästään metalliyleisölle, me emme olisi tässä asemassa eikä Suomen suvi kutsuisi samaan malliin keikoille. Se on selvä, Annala summaa.

Idolien tulva

Ylipäänsä musiikin tekemistä ei voi pitää itseisarvona. Annala korostaa, että joka kerta kannattaa kysyä itseltään, onko uuden albumin tekemiselle perusteltua syytä.

Musiikki joutuu nykyään kamppailemaan elintilasta. Esimerkiksi nuoret saavat nykyään esikuvallista käyttövoimaa paljon muualtakin kuin vain muusikoista, urheilijoista ja näyttelijöistä.

–Nyt on valtava määrä erilaisia idoleita tubettajia myöten. Jengi poimii omat herkkunsa kulttuurin fragmentoituneelta kentältä. Itse toivon, että musiikillamme olisi muutakin kuin kertakäyttökulttuurinen arvo.

Joonas Brandt

Japani kutsuu taas

Mokoman arvo on aistittu Japanissa asti, jossa yhtye esiintyi ensi kerran vuonna 2013. Tällä viikolla yhtye soittaa levynjulkkarikeikan hulppeasti maan pääkaupungissa Tokiossa.

Moni yhtye tekee töitä laajalla rintamalla saadakseen ulkomailla kiinnostusta, mutta Mokomalla kaikki syntyi oikeastaan vahingossa. Japanilainen keikkamoguli bongasi bändin aikoinaan Tuska-festarilla.

Hän innostui kuulemastaan ja ehdotti myöhemmin takahuoneessa: "You guys come to Japan.” Puhe ei ollut katteetonta löpinää.

Japanista löytyy Annalan mukaan pieni innostunut yhteisö, joka diggaa kaikenlaista suomalaista musiikkia.

–Tokion suurkaupunkialueella on lähes 100 miljoonaa ihmistä, joten kyllä sieltä löytyy sen 2 000 ihmisen verran täkäläisestä musiikista kiinnostunutta yleisöä. Kaukomailla keikkailu tuo virkistävää vaihtelua kotimaan sinänsä rakkaisiin keikkaympyröihin, hän summaa.

Mokoman Hengen pitimet ilmestyy perjantaina 25. toukokuuta.