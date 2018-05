Suomen virallinen 500 katsojan viisustudio on Saaran kotikaupungissa Oulussa – Monen toiveissa on Saaran voitto, mutta muitakin suosikkeja on

Marjo Oikarinen Lännen Media

–Tshekki on myös kova sana.

–Ajatus tunnelmasta kiehtoi. Ja ollaan kyllä myös viisufaneja. Euroviisuissa on monenlaista sanomaa: tasa-arvoa, kansainvälisyyttä ja suvaitsevaisuutta.

Hemaisevat puputytöt erottuvat porukasta. Kati Jurkko ja Niinamari Klemetti ovat yleensä katselleet viisuja kotisohvalta, mutta kaksi viikkoa sitten he tekivät päätöksen Valkean kisakatsomoon tulemisesta.

–Niitä on monta. Aion äänestää sovelluksella ja antaa ääniäkin monelle kappaleelle.

–Suomi on kymmenen parhaan joukossa, Tapaninen uskoo, muttei kerro omaa suosikkiaan.

Esiintymislavaa vastapäätä olevassa nousevassa katsomossa on parhaat mahdollisuudet päästä kuvaan. Sanna Tapanisen vetämä porukka istuu aivan keskellä odottamassa viisujen alkamista. Tapaninen osallistui Oulun kaupungin järjestämään kilpailuun Facebookissa ja voitti liput vip-katsomoon.

Osa yleisöstä on pukeutunut sateenkaaren väreihin, osalla on mukana Suomen lippuja. Meikkauspisteessä saa glitteriä poskipäihin. Taustalla soivat vanhat viisut, kun yleisöä valuu sisään turvatarkastuksen läpi.

Oulu on Saara Aallon kotikaupunki, mistä syntyi ideakin kisastudiosta. Yle on mukana järjestelyissä. Tilaisuuden juontaa Sampo Marjomaa.

Euroviisut 2018

Finaalin laulujärjestys

Euroviisujen finaali lauletaan lauantaina 12.5.2018 Portugalin Lissabonissa.

Suora lähetys finaalista alkaa Yle TV2:lla klo 22.

Finaali-laulut esitetään seuraavassa järjestyksessä:

1. Ukraina: MELOVIN – Under The Ladder

2. Espanja: Amaia y Alfred – Tu Canción

3. Slovenia: Lea Sirk – Hvala

4. Liettua: Ieva Zasimauskaite – When We're Old

5. Itävalta: Cesár Sampson – Nobody but You

6. Viro: Elina Nechayeva – La Forza

7. Norja: Alexander Rybak – That's How You Write A Song

8. Portugali: Cláudia Pascoal – O Jardim

9. Iso-Britannia: SuRie – Storm

10. Serbia: Sanja Ilić & Balkanika – Nova Deca

11. Saksa: Michael Schulte – You Let Me Walk Alone

12. Albania: Eugent Bushpepa – Mall

13. Ranska: Madame Monsieur – Mercy

14. Tšekki: Mikolas Josef – Lie to Me

15. Tanska: Rasmussen – Higher Ground

16. Australia: Jessica Mauboy – We Got Love

17. Suomi: Saara Aalto – Monsters

18. Bulgaria: Equinox – Bones

19. Moldova: DoReDoS – My Lucky Day

20. Ruotsi: Benjamin Ingrosso – Dance You Off

21. Unkari: AWS – Viszlát Nyár

22. Israel: Netta – Toy

23. Alankomaat: Waylon – Outlaw In 'Em

24. Irlanti: Ryan O'Shaughnessy – Together

25. Kypros: Eleni Foureira – Fuego

26. Italia: Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non Mi Avete Fatto Niente