Suomalaisen nykykirjallisuuden ykköskätilö Harri Haanpää jää eläkkeelle

Nina Lehtinen Aamulehti

Like Kustannuksen kotimaisen kirjallisuuden kustannuspäällikkö Harri Haanpää (s. 1951 Porissa) jää eläkkeelle syyskuun alussa. Hänen seuraajakseen nimitetään filosofian maisteri Jaakko Launimaa.

Muun muassa kirjallisuuden valtionpalkinnolla ja Alvar Renqvist - palkinnolla palkittu Harri Haanpää on Suomen maineikkaimpia kustannustoimittajia.

Hän työskenteli vuodesta 1990 vuoteen 2011 WSOY:ssä, ja vuoden 2012 alusta lähtien Like Kustannuksen kustannuspäällikkönä.

Hän on toiminut läheisenä kustannustoimittajana ja kirjailijoiden luottohenkilönä Sofi Oksaselle, Rosa Liksomille ja Jari Tervolle.

Haanpää aikoo jatkaa työskentelyä sovittujen kirjailijoiden kanssa myös eläkkeelle lähdettyään.

"Erinomainen kustannustoimittaja on kansallisaarre"

Haanpään seuraajana jatkava Jaakko Launimaa on toiminut Liken kustannustoimittajana vuodesta 2010. Harri Haanpää kiittelee seuraajaansa Liken tiedotteessa:

–Olen urani aikana seurannut lukuisten kustannustoimittajien työtä, palkannut heitä ja joutunut myös irtisanomaan. Minun on helppo siirtyä syrjään ja siirtää vastuu Liken kotimaisesta kaunokirjallisuudesta Jaakko Launimaalle. Erinomainen, näkemyksellinen kustantamisen ja editoinnin ammattilainen, jollainen Jaakko on, on yhtä harvinainen kansallisaarre kuin erinomainen kirjailija.