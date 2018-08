Suomalais-egyptiläinen Samira Elagoz teki taidetta kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta – näytelmästä tuli kansainvälinen hitti, ja nyt se esitetään Tampereen Teatterikesässä

Stina Alapirtti Aamulehti

Taiteilija Samira Elagoz kiertää maailmaa ja kertoo teatterin lavalla kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta. Kuulostaa rankalta, mutta Elagozin mukaan aiheen käsittely on tärkeää.

–Etenkin tässä sosiaalisessa ympäristössä. En keksi parempaa syytä taiteen tekemiseen.

Esityksestä on tullut tuli kansainvälinen hitti ja sitä on esitetty ympäri maailmaa jo kaksi vuotta.

Hän myöntää, että traumaattisten tapahtumien käsitteleminen esityksessä on mahdollista vain, koska niistä on kulunut tarpeeksi aikaa. Esitys käsittelee sitä, mitä raiskauksen jälkeen tapahtuu.

Cock, Cock... Who's There? Yhdistelee taiteilijan itsensä kokoamaa dokumenttimateriaalia ja monologia. Esitys tutkii naisten ja miesten välisiä suhteita läheisyydestä väkivaltaan ja kaikkea siltä väliltä

–Projekti alkoi melko yksinkertaisesti. Raiskauksestani oli kulunut vuosi, ja vitsailin pitäväni vuosipäiväjuhlat. Minua huumori auttaa vakavien asioiden käsittelyssä.

Aluksi Elagoz pyysi läheisiään tekemään videoita itselleen. Ystävien ja perheenjäsenten videoiden lisäksi lavalla nähdään Elagozin omaa videopäiväkirjaa ja hänen kohtaamisiaan miesten kanssa. Materiaaleja kertyi yhteensä kolmen vuoden ajan.

Näytteleminen tai dramatisointi eivät olisi taiteilijan mukaan olleet yhtä aitoja kuin videoiden kuvaaminen.

–Elokuva näyttää aitoja vaiheita elämästäni. Se antaa mahdollisuuden näyttää edistystä ja muutosta, erityisesti kun sen yhdistää läsnäolooni lavalla.

Esityksen nimi on melko vaikea suomentaa. Nimi yhdistelee etenkin angloamerikkalaisessa kulttuurissa paljon käytettyä kop, kop, kuka siellä? -vitsityyppiä ja englanninkielistä termiä miehen sukupuolielimelle.

Rehellistä keskustelua raiskauksesta

Elagozin tavoitteena oli helposti lähestyttävä näkökulma seksuaaliseen väkivaltaan. Sen sijaan, että hänet nähtäisiin uhrina, hän haluaa edistää rehellistä keskustelua raiskauksista. Hänelle oli tärkeää tehdä teos, jonka myös miehet voisivat katsoa ilman, että heitä syytetään.

Näytelmää on kuvailtu epätyypilliseksi tavaksi käsitellä traumaa

–Mikä sitten olisi tyypillistä? Itsensä vahingoittaminen tai selibaatti?

Trauman käsittelyyn on hänen mukaansa monia tapoja, jotka kaikki ovat hyväksyttäviä vaikka eivät olisikaan järkeviä. Tarkoitus ei ole tuomita, vaan tutkia selviytymisen prosessia.

Näytelmä kyseenalaistaa naisten ja miesten kohtaamisissa vallitsevia rooleja.

–Olen aina ollut kiinnostunut siitä, miten ihmiset luovat kuvaa itsestään esimerkiksi netissä tai kameran edessä. Etenkin siitä, miten esitämme sukupuoliroolejamme niinkin kliseisissä tilanteissa kuin "mies tapaa naisen ensimmäistä kertaa".

Moni saman kokenut on tullut kertomaan esityksen auttaneen heitä.

Naiset hallitsevat omaa kuvaansa

Elagozilta kysytään usein, eikö häntä huoleta laittaa itseään likoon henkisesti ja fyysisesti.

–Eikö se ole jotain, mitä kaikki taiteilijat tekevät? Tuntuu, että tätä kysytään minulta erityisesti sen takia, että olen nainen. Aivan, kuin minulla ei olisi harkintakykyä.

Elagoz on tehnyt myös Craigslist Allstars -nimisen elokuvan, jossa hän kohtaa 15 miestä, jotka ilmoittautuivat elokuvan tekemiseen Craigslist-nettisivulla. Hän kertoo kyllästyneensä asetelmaan, jossa nainen on miestaiteilijan objekti ja halusi nähdä mitä tapahtuu, jos naistaiteilijan aiheena onkin mies. Elokuva tutkii ihmisten halua muodostaa yhteys toiseen ihmiseen teknologian välityksellä.

Suomessa elokuvaa on esitetty Rakkautta ja anarkiaa -festivaaleilla.

Seksuaalisuus on aihe, johon Elagoz palaa töissään usein.

–Se on jotain, mitä kohtaamme joka päivä. Koin kuitenkin, että yhteyteni seksuaalisuuteen oli katkennut. On ollut kiinnostavaa tutkia, mitä seksuaalisuus merkitsee toisille ja miten se koetaan.

Viime aikoina etenkin nuoret naistaiteilijat ovat käsitelleet töissään seksuaalisuutta. Elagozin mukaan se on ollut pitkään paheksuttua, vaikka miestaiteilijat ovatkin käyttäneet töissään naisten vartaloita.

–Nykyään on paljon naistaiteilijoita, jotka ottavat oman vartalonsa haltuun ja käyttävät sitä ja seksuaalisuuttaan taiteena. Olen iloinen siitä, että elämme vihdoin aikaa, jolloin naiset voivat hallita sitä, miten heitä kuvataan.

Tähän mennessä taiteessa ja kulttuurissa on vaikuttanut paljolti "male gaze" eli miesten katse. Asioita on kuvattu miesten näkökulmasta ja miestä varten. Nykypäivänä se on alkanut menettää otettaan, mutta mitä sen tilalle tulee?

–Minua kiinnostaa, mitä naisen katse, "female gaze" voi olla.

Myös selfiet voidaan nähdä eräänlaisena taidemuotona, jossa on naisilla täysi omistus omaan kuvaansa ja siihen, miten se esitetään.

Oma ääni Amsterdamissa

Suomalais-egyptiläinen Elagoz muutti pois Suomesta seitsemän vuotta sitten.

–Kyse ei ollut mistään suuresta tyytymättömyydestä, en vain päässyt taidekouluun Suomessa, hän sanoo.

Elagoz on asunut Amsterdamissa nyt kuusi vuotta. Hän valmistui Amsterdamin taideyliopistosta koreografiksi vuonna 2016, ja Cock, cock -esitys oli hänen valmistumistyönsä.

–Tutkintonimike on koreografi, mutta en työskentele tanssin kanssa ollenkaan. Tutkinnon opinnot olivat hyvin avoimet.

Elagozin elokuvia on palkittu useilla kansainvälisillä palkinnoilla.

Amsterdamissa Elagozista on tuntunut, että hänellä on mahdollisuus luoda oma äänensä. Hän on tuntenut itsensä tervetulleeksi.

Cock, Cock -esityksen maailmankiertue kestää syksyyn asti, minkä jälkeen Elagoz alkaa työskennellä muiden töiden parissa.

–Toivon, että voin tehdä mahdollisimman monipuolisesti taiteilijan töitä.

Cock, Cock... Who's There? Ke 8.8. klo 20.30 ja to 9.8. klo 16.30 Hällä-näyttämöllä.