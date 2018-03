Suomalainen sauna halutaan Unescon kulttuuriperinnön listalle – "Meitä yhdistää syvä rakkaus löylyn lumoa kohtaan"

Jenna Keto-Tokoi Aamulehti

Suomalaiset saunayhteisöt haluavat Unescon tunnustuksen suomalaiselle saunomiselle. Siksi saunomisen ystävät ovat perustaneen Sauna Unescoon -hankkeen, jonka tavoitteena on saada suomalainen saunominen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin.

Suomen Saunaseuran mukaan projektiin lähdettiin innolla mukaan. Maaliskuun alussa mukana oli jo 30 saunaseuraa ja -yhdistystä.

–Kaikkia meitä yhdistää halu suojella ja kehittää saunomista perinteenä ja ilmiönä sekä tietysti syvä rakkaus löylyn lumoa kohtaan. Nyt vain kaikki suomalaiset saunomaan kohti Unescoa, sanoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja Suomen Saunaseuran varapuheenjohtaja Ritva Ohmeroluoma.

Saunominen valittiin jo vuonna 2017 Museoviraston ylläpitämään Suomen Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 52 muun perinteen joukossa. Luettelosta on mahdollista hakea edelleen Unescon luetteloihin.

Merkittävä perinne

Suomen Saunaseura arvioi tiedotteessaan, että saunominen on tuhansia vuosia vanha perinne, ja nykyisin Suomessa on noin 3,2 miljoonaa saunaa. Koska saunominen on osa suomalaisten arkea ja juhlaa, se on tärkeä osa suomalaista kulttuuria.

"Kyseessä on merkittävä ja kaikille tuttu suomalaisen aineettoman kulttuuriperinteen muoto, joka on säilynyt lähes muuttumattomana yhteiskunnallisten muutosten ja teknologisen kehityksen keskellä.", yhdistys kirjoittaa.

Saunayhteisön yhteistyön tarkoitus on vahvistaa suomalaisen saunomisen asemaa aineettoman kulttuuriperinnön kohteena ja valmistautua Unesco-hakemuksen laatimiseen. Esimerkiksi vuonna 2014 virolainen savusaunakulttuuri pääsi listalle.

Hankkeen myötä aietaan järjestää myös erilaisia tapahtumia, lupaa hankkeen puheenjohtaja.

–Sauna Unescoon -hankkeeseen liittyen järjestetään tulevan vuoden aikana monenlaisia saunatapahtumia eri puolilla Suomea. Hankkeessa mukana olevien saunatoimijoiden joukko on kattava, sillä mukana on saunaseuroja Sallasta Helsinkiin, toteaa Ritva Ohmeroluoma.