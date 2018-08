Suomalainen elokuvatuottaja pääsee äänestämään, ketkä saavat elokuvamaailman suurimmat pystit: "Suhtaudun edelleen Oscareihin aika kriittisesti"

Mikko Elo Pori

Suomalainen elokuvatuottaja ja dokumentaristi Iikka Vehkalahti sai kutsun tarunhohtoiseen klaaniin. Hän kuuluu nyt Oscar-akatemiaan, joka valitsee ne elokuvamaailman himoituimmat pystit.

Vehkalahti vetää heti punaisen maton Oscar-brändin alta.

–Olen aina suhtautunut ja suhtaudun edelleen Oscareihin aika kriittisesti. Yksi palkinto ohjaa liian paljon ajattelua ympäri maailmaa, Vehkalahti täräyttää.

–Erityisesti fiktiopuolella en ole suinkaan ollut kauhean innostunut Oscar-voittajista. Hirveän paljon hyviä elokuvia jää Oscar-palkintojen varjoon.

Dokumenteissa valtaa

Entä sitten dokumenttielokuvien Oscarit?

Vehkalahti valittiin erikoisosaamisensa takia dokumenttijaostoon. Tämä tarkoittaa sitä, että hän kyllä äänestää fiktiopuolella parasta elokuvaa ja parasta ulkomaista elokuvaa, mutta dokumenttien ja lyhytdokumenttien puolella hänellä on valintaprosessissa valtaa laajemmin.

–Parinkymmenen viime vuoden aikana on parhaan dokumenttielokuvan Oscarin saanut monta hyvää, tärkeää ja merkittävää elokuvaa, kuten Taxi to the Dark Side ja One Day in September. Inconvenient Truth, vaikka ei elokuvallisesti hyvä olekaan, vaikutti maailmaan ilmastonmuutoksen osalta.

Valinta kunnianosoitus

Vehkalahden mukaan yhdysvaltalaisen dokumenttielokuvan valtavirta on melko tavanomaista ja asiakeskeistä, kun eurooppalaisessa dokumenttielokuvassa on enemmän elokuvallista kerrontaa ja monikerroksisuutta.

–Minun valintaani oli tukemassa ihmisiä, jotka ovat tehneet paljon dokumenttielokuvan hyväksi. Sikäli valinta on kunnianosoitus, Vehkalahti muotoilee.

–Luulen, että akatemiaan pyritään saamaan lisää kansainvälisiä jäseniä Aasiasta, Afrikasta ja Euroopasta. Toivon, että monimuotoisuus vahvistuisi ja heijastuisi koko maailmaan, sillä Oscareilla on suuri globaali merkitys.

Vapaa tuottaja

Vehkalahti työskenteli pitkään Yleisradion Dokumenttiprojektin tuottajana. Hän jäi tehtävästä eläkkeelle kaksi vuotta sitten ja ryhtyi vapaaksi tuottajaksi.

–Ei millään pahalla Yleisradiota ja Dokumenttiprojektia kohtaan, mutta onhan tämä muutos ollut jumalattoman kiva. Vaimokin sanoo, että olen paremmalla päällä kuin kymmeneen vuoteen, Vehkalahti iloitsee.

Nyt Vehkalahdella on mahdollisuus tehdä vähemmän byrokratiaa ja tuottaa määrällisesti vähemmän elokuvia. Hän kertoo tekevänsä työtä enää vain kiinnostavien elokuvien kanssa: sellaisten, joita hän oikeasti haluaa tehdä.

Yksi esimerkki tällaisesta elokuvasta on Machines, jota on esitetty yli sadalla festivaalilla eri puolilla maailmaa ja joka on voittanut lukuisia palkintoja. Machines tarjoaa intiimin kuvauksen valtavasta intialaisesta tekstiilitehtaasta ja sen elämänrytmistä.

Vehkalahden mukaan dokumenttielokuvassa pitää tuoda esiin niitä kaikkein tärkeimpiä aiheita, mutta poikkeuksellisilla tavoilla. Tähän Vehkalahti pyrkii tuottamalla Machines-ohjaaja Rahul Jainin uusimman elokuvan, joka kuvataan maailman saastuneimmassa kaupungissa Delhissä.

Elokuvassa on vahva, synkeä pohja-ajatus. Se, mitä ihminen on tehnyt luonnolle, etenee siihen pisteeseen saakka, että rikkainkaan ihminen ei enää voi välttää seurauksia.

–Ilmastonmuutos on asia, josta puhutaan niin paljon ja tehdään niin paljon elokuvia, että ihmiset väsyvät ja kyllästyvät. Pitäisi siis pystyä tekemään vain sellaisia, jotka ovat täysin poikkeuksellisia.

Vehkalahden mukaan nyt valmisteilla oleva elokuva on juuri tällainen. Sen teema on hänen mukaansa ennemminkin pollution in the mind, saastuminen ihmisen mielessä.

On myös muita isoja teemoja, joita Vehkalahti haluaisi tuottajana käsitellä.

–Ihmisen ahneudesta ja suhteesta rahaan pitäisi ehdottomasti tehdä dokumenttielokuva.

Vehkalahden työ luovana tuottajana vie häntä ympäri maailmaa – viimeksi Tansanian Sansibariin. Siellä käynnistyy Generation Africa -projekti, joka kuvaa maahanmuuttoa afrikkalaisesta näkökulmasta.