Sunnuntaina on aikaa taidemuseoretkelle: Kangasalla Picassosta Pyykköön on esillä enää tämän päivän, Tampereella esillä on omia kokoelmia

Nina Lehtinen Aamulehti

Kesänäyttelyt vaihtuvat uusiin.

Kangasalla Kimmo Pyykkö -taidemuseon kesänäyttely Picassosta Pyykköön – Lahtiset keräilijöinä on avoinna enää tämän päivän.

Tampereen taidemuseossa avautui puolestaan lauantaina näyttely Kultakutri ja muita tarinoita omista kokoelmista.

Esillä on muun muassa Eija-Liisa Ahtilan videoteos Kalastajat (Etydit, no. 1) ja vastikään Juha Suonpäältä hankittu Isoisä-kokonaisuus.

Tampereen taidemuseon kokoelmien pesämuna on Tampereen Taideyhdistyksen kokoelmassa, joka siirtyi kaupungin omistukseen vuonna 1984. Nykyisin kokoelmassa on noin 15 000 teosta, ja se on yksi Suomen suurimmista.

Picassosta Pyykköön – Lahtiset keräilijöinä Kimmo Pyykkö -taidemuseossa vielä 9.9. klo 11–15. Opastukset klo 12 ja 13. Kultakutri ja muita tarinoita omista kokoelmista Tampereen taidemuseossa 6. tammikuuta 2019 asti. Avoinna su klo 10–18.